モデルで実業家のMALIA.（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。近づいていたアラブ首長国連邦（UAE）のドバイへの帰国が困難になったことを明かした。

MALIA.は2018年に誕生した第4子の三男と共に、22年にドバイに移住。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃による中東情勢の混乱を受け、現在は日本に一時帰国している。

先月末の投稿で「いよいよDubaiのお家に帰ります」と帰国が決まったことを報告。その後の投稿では「Dubaiに戻る前、最後の旅は北海道・ニセコへ」と息子と北海道旅行を楽しむ様子を披露していた。

そしてこの日、「Dubaiに帰れなくなりました」と投稿。「昨夜ミサイルが飛んできたみたいで、今朝起きたら凄い数のメッセージ 明日の夜のフライトだったから 出発前に分かって良かった…とは思うけど延期」とドバイに戻るのが延期となったことを明かした。

「寝起きの息子に伝えた瞬間 涙が溢れてしまって」とMALIA.。「BEARつんにも、メイドさんにも、お友達にも会えるのをずっと指折り数えてたからこそ、悲しいよね」としつつ「学校のオンライン授業が終わり次第 またタイミングを見て帰ります 一旦、東京生活延長です」と記した。

MALIA.は01年にサッカー元日本代表DF田中隼磨氏と結婚して02年8月に長男を出産するも04年に離婚。翌05年に山本“KID”徳郁さんと再婚して1男1女をもうけたが、09年に再び離婚。15年元日にはJリーガーMF佐藤優平と3度目の結婚をするも17年3月に離婚。元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人と17年11月に4度目の結婚をして18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に離婚を発表した。23年12月には初孫が誕生している。