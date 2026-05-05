◇インターリーグ ドジャース8―3アストロズ（2026年5月4日 ヒューストン）

ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地・ヒューストンでのアストロズ戦に勝利を収め、連勝とした。序盤から打線が活発に得点を積み重ね、「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は5打席に立ち、無安打で自己ワーストの24打席連続無安打となったが、2四球を選ぶなど1打点2得点の働きで勝利に貢献した。先発の山本由伸投手（27）は持ち味の安定感を発揮し、6回3失点で今季3勝目を挙げた。

打線を勢いづけたのは“伏兵”の一発だった。1―2の2回1死、9番でスタメン出場したフリーランドがアストロズ2番手・ワイスの97.5マイル（約156.9キロ）低め直球を捉え、左越えに今季2号の同点ソロ本塁打を放った。4月26日（同27日）カブス戦で大谷が放って以来、チームとして7試合ぶりの本塁打にベンチは大盛り上がりとなった。

打線はこの回2死一塁からフリーマンの左越え二塁打で勝ち越しに成功すると、その後も着々と得点を重ね、13安打で8得点を挙げた。

試合後、スポーツネットLAのインタビューに答えたフリーランドは「自分たちらしいと感じています。一度にヒットを量産し、多くの得点を挙げる、それが私たちの打線としての持ち味です。ですから、いつも通りの感覚でした。しばらくの間、それができていなかったので、再びこのような形ができて良かったです」と笑顔。

限られた出番の中でも打率.256を記録するなど、攻守でチームに貢献する男は「とにかく、すべてをシンプルに考え、余計なことを考えすぎないようにしています。物事をシンプルにして、一日一日を大切に過ごすことが重要だと思っています」と言葉をかみしめた。