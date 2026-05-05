徳永えり「顔も髪もボロボロ」で涙…「同期が（戸田）恵梨香であることは私の誇り」 『地獄に堕ちるわよ』を観て
俳優・徳永えり（37）が、5日までに自身のYouTubeチャンネル「徳永えりの日常」を更新し、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の感想を語った。
【動画】「顔も髪もボロボロ」…徳永えり『地獄に落ちるわよ』鑑賞後の姿
徳永は「顔も髪もボロボロ」状態でカメラの前に登場。『地獄に落ちるわよ』を観終わった直後で「あまりにも食らってしまって、ちょっと立て直せない」としみじみ語った。
主演の戸田恵梨香（37）とは事務所の同期で、デビュー作も同じ。「女優・戸田恵梨香ってとんでもなくすごい」「それじゃ済まされなかったですね」と感嘆し、「彼女と話をしていても恥ずかしくない人間でありたいって思うんです。同期が恵梨香であることは私の誇りですね」と涙ぐむ場面もあった。
これに対して「くらったって凄い分かります、、」「戸田恵梨香が演じたからこのドラマが話題になったんだとおもうんです」など、共感する声が多数寄せられている。
【動画】「顔も髪もボロボロ」…徳永えり『地獄に落ちるわよ』鑑賞後の姿
徳永は「顔も髪もボロボロ」状態でカメラの前に登場。『地獄に落ちるわよ』を観終わった直後で「あまりにも食らってしまって、ちょっと立て直せない」としみじみ語った。
主演の戸田恵梨香（37）とは事務所の同期で、デビュー作も同じ。「女優・戸田恵梨香ってとんでもなくすごい」「それじゃ済まされなかったですね」と感嘆し、「彼女と話をしていても恥ずかしくない人間でありたいって思うんです。同期が恵梨香であることは私の誇りですね」と涙ぐむ場面もあった。
これに対して「くらったって凄い分かります、、」「戸田恵梨香が演じたからこのドラマが話題になったんだとおもうんです」など、共感する声が多数寄せられている。