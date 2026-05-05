徳永えり「顔も髪もボロボロ」で涙…「同期が（戸田）恵梨香であることは私の誇り」 『地獄に堕ちるわよ』を観て

徳永えり「顔も髪もボロボロ」で涙…「同期が（戸田）恵梨香であることは私の誇り」 『地獄に堕ちるわよ』を観て