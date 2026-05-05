きょうは強い日差しが照りつけて、各地で汗ばむ陽気になるでしょう。

【写真を見る】東海地方は午後も広く晴れ 名古屋や岐阜で予想最高気温24℃ 風はやや強く日差しが強いため紫外線対策を 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/5 昼）

正午前の名古屋市内はすっきりとした青空が広がっています。この時間の気温は19.5℃で空気がカラッとしています。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。沿岸部を中心に風がやや強く吹く予想です。日差しも強まるため、日傘や帽子などで紫外線対策をしておでかけください。



最高気温は名古屋や岐阜で24℃、津や尾鷲では22℃の予想です。日差しのもとでは汗ばむ陽気になるでしょう。朝晩と日中の寒暖差にはお気をつけください。

この先も汗ばむ陽気が続く予想

【週間予報】

この先の一週間は晴れる日が多いでしょう。前線や低気圧の影響で沿岸部を中心に雨が降る日もありそうです。



名古屋ではあさって木曜日以降、しばらくは最高気温が25℃以上の夏日が続くでしょう。その他の地域でも汗ばむ陽気が続く予想です。この先も一日の寒暖差にはご注意ください。