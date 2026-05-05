◆米大リーグ カブス５X―４レッズ（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が４日（日本時間５日）、本拠地・レッズ戦に「５番・右翼」で先発出場。４回に一時同点となる超特大の６号３ランを放つなど３打数２安打３打点と躍動した。ナ・リーグ中地区首位のチームは１点を追う９回に逆転サヨナラ勝ち。劇的な勝利で連勝を６に伸ばした。

３―４の９回。先頭のクローアームストロングが三塁打を放つと、１死からホーナーの左犠飛で同点。続く代打コンフォートがセンター左へ移籍後１号となるサヨナラ本塁打を放った。

鈴木に５試合ぶりの一発が飛び出したのは０―３の４回無死一、二塁。１ボールから右腕ペティが投じた高めの９６・４マイル（約１５５・１キロ）シンカーを振り抜くと、打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）、打球角度２３度でバックスクリーン左に着弾。今季のチーム＆自己最長となる飛距離４５５フィート（約１３８・７メートル）の衝撃アーチだった。メジャー全体でも今季６番目の飛距離となった。

６回にも中前打をマークし、出場２２試合目で早くも今季１０度目のマルチ安打。１点を追う８回１死一塁の第４打席では、暴投で走者が二塁に進んだところで勝負を避けられ、申告敬遠が告げられた。打率は３割２分１厘に上がった。

前日３日（同４日）の本拠地・Ｄバックス戦では今季９度目のマルチ安打を記録したが、一方で５、８回と２度の満塁機はともに３球三振に倒れて猛省していた。一夜明け、その悔しさをバットにぶつけた。

３月のＷＢＣで右膝を痛め、負傷者リスト（ＩＬ）入りした状態で開幕を迎えた誠也。４月１０日（同１１日）に今季初出場を果たし、最初の１０試合はノーアーチだった。だが、同２１日（同２２日）の本拠地・フィリーズ戦で１号を放つと、そこから３試合連発。同２５日（同２６日）にはドジャース・佐々木朗希投手（２４）からアーチを放つなど、７戦５発と一気に調子を上げていた。

昨季は日本人右打者最多となる３２本塁打。開幕から１２試合を欠場したが、チーム３５試合目での６号はシーズン２７発ペース。４年連続の２０本はもちろん、２年連続の大台も視野に入れて打ち続ける。