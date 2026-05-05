歌手のＤｒｅａｍ Ａｍｉがマツダスタジアムでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。

マツダスタジアムで１日に行われた広島―中日戦に来場したＤｒｅａｍ Ａｍｉ。インスタグラムで「広島カープのホーム戦、マツダスタジアムにて人生初の国歌斉唱 『Ｚｏｏ〜君がいるから〜』もパフォーマンスさせていただきました！！マツダスタジアムにて持ち歌を歌唱する事は珍しいようで、貴重な機会をいただきとても嬉しく思います」とつづり、真っ白なワンピース姿でのオフショットを披露。広島カープの坂倉将吾捕手との２ショットなども併せてアップした。

「選手の皆さん、球団関係者の皆さん、そしてサポーターの皆さん、ありがとうございました！！！！！！野球とサッカー、どちらからもたくさんパワーをもらった広島旅でした」と締めた。

この投稿にファンからは「天使 この髪型真似したい！」「ほんとにいつまでもずーっとかわいくてきれい」「間近で見ました 素敵でした」「勝利の女神 また広島に来て下さい〜」「美しい歌声でしたよ 勝鯉の女神さま」といった声が寄せられている。