フジテレビの宮澤智アナウンサーが3日、自身のインスタグラムを更新。やさしい笑みをたたえながら抱っこするショットをアップし、反響を呼んでいる。



【写真】見つめ合う姿がママの顔 幸せあふれる至極の瞬間

「5月2日 6歳のお誕生日おめでとう」と記した宮澤アナ。「最近甘えん坊が増していてますます愛おしい存在 健康で長生きしてくれるのを願うばかり」と、愛犬をぎゅっと抱きしめる姿を公開。イチゴののったケーキは自身で作ったものといい、「さつまいもとかぼちゃとヨーグルトの。いちばん上のいちごとブルーベリーは息子が食べました」と記した。



最後に投稿したのは母子の姿。宮澤アナのヒザの上には米メジャーリーグ・ドジャースカラーのTシャツを着た息子。「載せそびれていた自分の誕生日の。36歳」とつづり、自身の誕生日3月1日が最高の時間となったことが伝わる幸せいっぱいのママの表情をとらえたカットを披露した。



バースデーを迎えた愛犬との密着に、「むっちゃくちゃ可愛いですね」「お幸せそう」「手作りケーキ美味しそう」といったコメントが寄せられたほか、昨夏には宮古島での2ショットを披露している息子の姿に、「わ～っ、男の子君も大きくなりましたね」と成長を実感する声も届いていた。



宮澤アナは1990年生まれ、埼玉県出身。早大文化構想学部を卒業し、2012年にフジテレビ入社。19月に結婚し、23年に第1子誕生を報告している。



（よろず～ニュース編集部）