「エンゼルス０−６ホワイトソックス」（４日、アナハイム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が六回の第４打席で右翼線二塁打を放った。これでメジャーで初めて本塁打以外の長打を放った。

きれいに右翼線へはじき返し、全力疾走で二塁を陥れた村上。ここまでメジャー最多タイの１４本塁打を放っているが、本塁打以外の長打がない珍現象が続いていた。

マルチ安打とし、状態のよさを伺わせた村上。四回の第３打席ではカウント２−２と追い込まれながらも高めの９８マイルフォーシームを捉えると、ソリアーノは両手を振り上げながら驚きの表情を浮かべた。見逃せばボール球だった１球を捉えてバックスクリーンにたたき込んだ。

打球速度１７５キロ、飛距離約１３１メートルの美しい放物線を描き、右手を突き上げながらダイヤモンドを一周した村上。直前には打席でタイムを取り、目の前を飛んでいた小さな虫をバットで退治した。視界をクリアにした直後、待望のアーチが飛び出した。

さらに八回の第５打席では中前打を放ち、サイクル安打に王手をかける一打。これでメジャー移籍後４度目の３安打をマークし、モンゴメリーの適時打でダメ押しホームを踏んだ。

チームはエンゼルスに完封勝利。１６安打を放った打線の中で村上の活躍は大きく目を引くもので、ア・リーグ中地区で首位に０・５ゲーム差と迫った。