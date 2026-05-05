犬の『幸福度』をあげる方法５選

愛犬に幸せを実感してもらうために、どのような接し方やお世話の仕方をすべきか考えることのある飼い主さんは少なくないでしょう。ここでは、犬の幸福度をあげる方法のヒントをご紹介します。

1.質の高いスキンシップ

犬は飼い主とのスキンシップによって、ストレス度が下がり、幸福度が上がることが研究によって判明しています。しかし、ただ触れるだけでなく、犬が飼い主からの愛情を感じられるようなスキンシップを取ることが重要です。

例えば、優しく声をかけながらスキンシップを取ったり、笑顔でアイコンタクトをとりながらスキンシップを取ったりすることで、犬は愛情を実感しやすくなると言われています。

2.積極的に褒める

皆さんは普段、積極的に愛犬を褒めていますか。「なかなか褒める場面がない」という人は、ぜひ積極的に褒める機会を自ら作ってあげてください。

例えば、遊びの中でボールを取ってきてくれたら「ありがとう」と褒めたり、日常の中で「おて」「お座り」などの簡単な指示動作ができたら「すごいねー！」と褒めたり。何気ないシーンでも積極的に褒めてあげましょう。

3.日常的にノーズワークを取り入れる

ノーズワークとは、嗅覚を使った作業を指します。犬は、嗅覚を使って目的のものを探したり、情報収集したりすることで、本能的な欲求が満たされ、幸福度が上がりやすくなるのです。

これは、犬に受け継がれている狩猟本能を刺激するためと考えられており、本能的欲求を満たすことで脳に良い刺激が与えられ、幸福感につながると言われています。

4.狩猟本能を満たせる遊びを楽しむ

ノーズワーク以外にも狩猟本能を満たせる遊びは数多く存在します。例えば、ボールを投げて取ってくる「レトリーブ遊び」やロープを引っ張る遊びなどが挙げられます。

これらを一緒に楽しむことで、狩猟本能を刺激し、欲求を満たすことができますし、飼い主が一緒に楽しんでくれている様子を見て、「楽しい」を共有していることにも幸福感を覚える犬は多いです。

5.快適で安心できる生活環境を整える

犬の幸福度を上げるためには、犬が安心して快適に過ごせる環境を整えることが必要不可欠です。

生活環境は、常に影響を与えるため、ここが不快だったり警戒心を常に抱かせるような環境では、幸福度はなかなか上がりません。

愛犬が過ごすスペースは常に清潔感を保ち、犬にとって快適な室温に調節し、静かで落ち着く環境を整えてあげてください。

日々の暮らしに幸せを感じているワンコの共通点

日々の暮らしに幸せを感じているワンコは、以下の共通点をよく見せます。

問題行動が少なく落ち着いて過ごす時間が多い 表情が穏やかで無防備な様子を頻繁に見せる 飼い主に愛情表現をよくする 名前を呼んだり声をかけたりすると嬉しそうに反応する 飼い主の外出時は落ち着いた様子で見送る

愛犬に幸せを実感してもらうためにも幸福度を上げる方法を試し、上記のような幸せサインが頻繁に見られるように努めましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬の幸福度を上げるためには、日々の接し方や遊び方、生活環境を工夫することが求められます。毎日が良い刺激に溢れる生活を送ってもらえるように、スキンシップや散歩、遊び、食事の質を見直してみましょう。