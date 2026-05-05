100均のマーカーがただ者じゃなかった…「うっかりミスもなかったことに！」高機能な文房具

大事な予定のところにマーカーを引いたら、スケジュール変更に…。せっかくキレイに使っていた手帳に修正テープなんて…ということありませんか？そこで活躍してくれるのが、ダイソーの高機能文房具。マーカーと消しペンが一体になったペンで、キレイに修正することができるんです！実際に使ってみたのでご紹介します。

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商品情報

商品名：消せるマーカー（2本、ローズレッド、パープル）／消せるマーカー（2本、ブルー、グリーン）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480531526／4550480531519

持っていて損なし！ダイソーで見つけた優秀マーカー

スケジュール管理や、勉強で大事な部分を強調するのに便利なマーカー。でも間違って線を引いてしまった…なんて経験ありませんか？修正テープを使うのは見栄えも悪くなって嫌ですよね。

そこでおすすめしたいのが、ダイソーの『消せるマーカー』。今回はローズレッド・パープルのセットと、ブルー・グリーンのセットを購入してきました。お値段は各110円（税込）です。

片側はシンプルなカラーマーカーなのですが…。

反対側に消しペンが付いているタイプ。これ1本で持ち替えることなく、線を引いて消すということができるんです！

まるで魔法みたい！キレイに消える高機能マーカー

まずは発色をチェックしていきましょう。インクの出が非常によく、するするとなめらかにマーキングすることができました。

どの色もニュアンスカラーでおしゃれ。大人可愛い印象です。

消しペンを使ってみるとびっくり！消しペンでなぞった瞬間、魔法のようにキレイに消えました。修正跡が目立ちにくいので、キレイに使いたいノートや手帳にぴったりです。

また、消しペンは全色共通で使えるので、どの色を消す際も迷わずに使用できます。

ただし、一度消しペンを使った場所には、再度マーカーを引いても色が乗りません。

消した上から無理に塗ろうとするとペン先を痛めたり、色が濁ってしまう可能性があるため、修正するときは一発勝負がおすすめですよ！

今回はダイソーで購入した『消せるマーカー（2本、ローズレッド、パープル）』と『消せるマーカー（2本、ブルー、グリーン）』をご紹介しました。

マーカーと消しペンが一体となっているので、あれこれ持ち歩く必要がないのもうれしいポイント。手帳やノートを汚さずに、キレイに修正できるスグレモノなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。