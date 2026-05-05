100均の専用シートが神！「ずっとヌメヌメが気になってた…」「香りがないから安心！」

ダイソーのペット用食器洗いシートは、重曹とメラミンのW素材でぬめり汚れをしっかり落とせる便利アイテム。洗剤不要で香りも残らず、ペットにやさしい設計が魅力です。シート状で食器の形にフィットし、使い捨てしやすい衛生的な仕様もポイント。毎日の食器洗いを手軽にしてくれる優秀グッズです。

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商品情報

商品名：ペットにやさしい食器洗いシート（3枚）

価格：￥110（税込）

内容量：3枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480812267

化学的な香りが残らない！ペットの健康を守れるグッズ

ペットの食器洗いって、意外と悩みが多いもの。特に気になるのが、あのぬめり汚れ。何度洗っても残っている気がして、モヤモヤした経験がある人も多いのではないでしょうか。

そんな小さなストレスを￥110（税込）で解決してくれるアイテムを、ダイソーで見つけました。

今回紹介するのは『ペットにやさしい食器洗いシート（3枚）』という商品。洗剤を使わずに洗えるのが特徴で、大切なペットの口に触れる食器洗いにも使いやすいアイテムです。

さらに、洗剤特有の強い香りが残らないため、ニオイに敏感な犬や猫にも安心して使える仕様になっています。

ぬめり汚れもスッキリ！ダイソーの『ペットにやさしい食器洗いシート（3枚）』

このシートの便利なところは、用途に合わせて使い分けできる2WAY構造。ごわっとした面は重曹の力でぬめり汚れをしっかりかき出し…

メラミン面はこびりついた食べ残しに効果を発揮します。スッと汚れが落ちる感覚があり、洗う時間のストレスが減るのが嬉しいポイントです。

柔らかいシート状なので、丸みのある食器や細かい溝にもぴったりフィットするのが◎さらにミシン目入りで1枚ずつ簡単にちぎれるため、必要な分だけサッと使えるのも便利です。

1パック3枚入り、計6カット分。汚れが気になってきたらすぐに交換できるため常に清潔な状態を保てます。

今回はダイソーの『ペットにやさしい食器洗いシート（3枚）』をご紹介しました。

ペットの食器は毎日使うものだからこそ、清潔さと手軽さの両立が大切。日々のケアを少し楽にしてくれる、飼い主にとって心強いアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。