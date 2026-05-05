お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二（49）が4日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。信頼している芸人について語った。

この日のテーマは「テレビスタッフ80人が選んだ『どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人ランキング』」。テレビ制作スタッフからの信頼の厚い芸人がランキング形式で発表された。

MCの「ウエストランド」井口浩之から「小峠さんは番組MCやられること多いですけど、いたら助かる芸人とかいます？」と質問が。「『錦鯉』の渡辺（隆）とかね」と答えて「同じ事務所っていうのもあるし、一緒に番組にいてくれたら助かるね」と話した。

「俺ら（バイきんぐ）がテレビテレビ出だして、俺らの後にAMEMIYAとかザコシショウさんとかアキラ100％さんとかいろいろ出てきたんだけど、そんなに共演することもなく。ちょっと違うじゃない？仕事内容が」と説明。「でも『錦鯉』が出てきて同じ事務所でテレビ出るっていうのがこんなに楽なんだって思った。そんときに、いい方ちょっとアレかもしんないけど楽だなってちょっと思っちゃった。全吉本とかもあるわけだからこの環境はいいなと。仲間がいる、苦楽をともにしてきた仲間がいる」と熱を込めた。