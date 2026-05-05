◇インターリーグ ドジャース8―3アストロズ（2026年5月4日 ヒューストン）

ドジャースの山本由伸投手（27）が4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発し、6回5安打3失点で3勝目を飾った。

試合後、山本は「少しずつ改善はしていけそうだなというのは、いくつかありますけど、とにかく初回がすごく悪いので、もっと色々分析したり、自分の中で整理して、そこを改善していきたいと思っています」と反省を口にした。今季初回は7イニングで自責6とイニング別で最も悪い数字となっている。

初回は28球を要し、今季初暴投も記録するなど2安打1四球で2点を失った。しかし、打線がすぐに逆転、3回までに7点の援護をもらい、本来のリズムを取り戻した。

2回をわずか7球で3者凡退に仕留めると、3回は2巡目に入った上位打線に対し、今季12本塁打のアルバレスに安打を許したが、続くパレデスをスライダーで三ゴロ併殺に仕留める。5回にコールに右越えソロを浴びたが、2回以降はわずか2安打に封じた。

最速は97.7マイル（約157.2キロ）をマーク。6回、95球を投げ、1四球で、今季最多となる毎回の8三振を奪った。7回からはハート、トライネン、ドライヤーと無失点でつないだ。

今季は試合前時点で6試合に投げ2勝2敗、防御率2.87だった。打線の援護に恵まれず、勝利は4月7日（日本時間8日）のブルージェイズ戦から遠ざかっていたが、約1カ月ぶりの勝利投手となった。