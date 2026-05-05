有働由美子、旬のアスパラ丸ごと使った料理公開「シンプルで美味しそう」「盛り付けも素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】フリーアナウンサーの有働由美子が5月4日、自身のInstagramを更新。アスパラガスを使った料理を公開した。
【写真】57歳ベテランアナウンサー「半熟の黄身が最高」アスパラ丸ごと使った料理
有働は「アスパラ」と添え、旬のアスパラガスを丸ごと使った料理の写真を投稿。表面にほんのりと焼き色がついたアスパラガスの上に、白身がカリカリで黄身が半熟に仕上がった目玉焼きがのせられており、食欲をそそる1品となっている。また、料理が盛り付けられた器には、アスパラガスと卵と相性が良いマヨネーズが添えられている。
この投稿は「半熟の黄身が最高」「シンプルで美味しそう」「盛り付けも素敵」「素材の味が楽しめそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】57歳ベテランアナウンサー「半熟の黄身が最高」アスパラ丸ごと使った料理
◆有働由美子、旬のアスパラ丸ごと使った料理披露
有働は「アスパラ」と添え、旬のアスパラガスを丸ごと使った料理の写真を投稿。表面にほんのりと焼き色がついたアスパラガスの上に、白身がカリカリで黄身が半熟に仕上がった目玉焼きがのせられており、食欲をそそる1品となっている。また、料理が盛り付けられた器には、アスパラガスと卵と相性が良いマヨネーズが添えられている。
◆有働由美子の投稿に「シンプルで美味しそう」と反響
この投稿は「半熟の黄身が最高」「シンプルで美味しそう」「盛り付けも素敵」「素材の味が楽しめそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】