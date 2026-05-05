サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻で、４児の母のタレント・平愛梨が、子どもたちの写真を公開し注目を浴びている。

４日にインスタグラムで「ＧＷ始まってた 学校はお休みだと認識してたのに４男児引き連れて幼稚園に行ったらだぁれもいない お休みだ汗)」とお茶目なエピソードを明かした平。

「とりあえずパン屋さん寄って少しお散歩して記念に兄弟ショット撮ろうかーと『写真撮るよー』と言ったら並んで自由にポーズとってたｗ) バンビーノはグッジョブポーズで『ブラボー』と べベックはＰＡＰＡがしてるようにサングラスを自らかけてお出かけする子 べべはＰＡＰＡが必ずする手のひら『５番』ポーズ！！赤ちゃんは『オッス』と元気よく言って決めてる みんなＰＡＰＡに憧れてるんだね ブラボーだ」とつづると、それぞれ違うポーズを決める４兄弟の写真をアップした。

この投稿にファンからは「本当にかわいい みんなパパだいすきで憧れてるのが伝わります」「４兄弟可愛いーパパに憧れてそれぞれポーズカッコいいー」「バンビーノ！パパそっくり」「かわいい子しか産まれないですね すごすぎる」「サイコーなかわぃぃ４兄弟」といった声が寄せられている。