◆米大リーグ エンゼルス―ホワイトソックス（４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が４日（日本時間５日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。３５試合目、メジャーデビューから通算１５３打席目にして初の二塁打をマークした。

５点リードの６回２死で迎えた第４打席。左腕ファリスの初球、８９・６マイル（約１４４・２キロ）の内角直球を右翼線にはじき返した。現地実況も「ファーストキャリア ビッグリーグ ダブル！」と興奮気味。記念のボールはエ軍のボールボーイの元に回収された。

ＭＬＢ移籍１年目の村上はデビュー以来、この日まで１３長打は二塁打、三塁打なしで全て本塁打だった。この日も４回に１４号２ランを放ち、記録を更新。１９００年以降では１６年の李大浩（マリナーズ）の１０本を超えてメジャー最長となる“珍記録”を伸ばしていたが、ついにストップした。

村上は２日（同３日）終了時点でメジャー単独トップの１３本塁打。３日（同４日）にはジャッジ（ヤンキース）に並ばれ、この日は一時リードを許していたが、４回に難敵ソリアーノから３試合ぶりの１４号２ランを放ち、再びメジャートップに浮上していた。