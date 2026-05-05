5日（火、こどもの日）は西日本から北日本にかけて青空が広がり、行楽日和になるでしょう。梅雨入りしている沖縄は雨が降り、夜は雷を伴って激しく降る所がある見込みです。

【CGで見る】GW後半の天気は？あす6日(水)〜12日(火)全国の天気予報

西〜北日本は行楽日和

高気圧に覆われて、九州から北海道は午後も晴れるでしょう。夜にかけて、天気の大きな崩れはない見込みです。ただ、北日本では風が強まる所がありそうです。鯉のぼりはよく泳ぎそうですが、強まる風に注意・警戒してください。





広く過ごしやすい陽気に

また、梅雨入りしている沖縄は雨が降り、発達した雨雲がかかる夜は雷を伴って激しく降る所がありそうです。

最高気温は全国的に20〜23℃前後の所が多いでしょう。4日（月）は関東で30℃を超えて真夏日になった所もありましたが、暑さは落ち着き、過ごしやすい気温になる所が多そうです。

〈5日の予想最高気温〉

札幌 :20℃ 釧路 :12℃

青森 :22℃ 盛岡 :19℃

仙台 :22℃ 新潟 :20℃

長野 :22℃ 金沢 :20℃

名古屋:24℃ 東京 :23℃

大阪 :23℃ 岡山 :23℃

広島 :22℃ 松江 :23℃

高知 :23℃ 福岡 :23℃

鹿児島:23℃ 那覇 :20℃

6日（水）は広く晴れるも太平洋側は一部で雨

6日も晴れ間の広がる所が多くなりますが、西日本や東日本の太平洋側は5日より雲が広がりやすくなるでしょう。午後は西日本の太平洋側の沿岸部で雨雲のかかる所がある見込みです。