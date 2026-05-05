「懐かしい写真ですね！」名倉潤、渡辺満里奈との結婚記念日を報告 ケーキ入刀の写真公開で反響
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）が5日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの渡辺満里奈（55）との結婚記念日を報告し、結婚式と思われる過去の写真を公開した。
【写真】「懐かしい写真ですね！」渡辺満里奈とのケーキ入刀の写真を公開した名倉潤
名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝です」と報告。「これからもよろしくね いつもありがとう 応援して下さってる皆様もこれからもよろしくお願い致します」とつづった。
続けて「今日は仕事なので、明日お祝いに2人で食事に行って来ます！」と結んだ。写真ではケーキ入刀のショットを公開した。
この投稿には「ありがとうってちゃんと言える関係性が素敵です」「懐かしい写真ですね！」などのコメントが寄せられている。
名倉と渡辺は2005年5月に結婚。07年12月に長男、10年6月に長女を出産している。
【写真】「懐かしい写真ですね！」渡辺満里奈とのケーキ入刀の写真を公開した名倉潤
名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝です」と報告。「これからもよろしくね いつもありがとう 応援して下さってる皆様もこれからもよろしくお願い致します」とつづった。
続けて「今日は仕事なので、明日お祝いに2人で食事に行って来ます！」と結んだ。写真ではケーキ入刀のショットを公開した。
この投稿には「ありがとうってちゃんと言える関係性が素敵です」「懐かしい写真ですね！」などのコメントが寄せられている。
名倉と渡辺は2005年5月に結婚。07年12月に長男、10年6月に長女を出産している。