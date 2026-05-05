ガソリンいつ入れる？ 「常に満タン派」VS「こまめ給油派」どっちが正しい？

2026年もいよいよ春のゴールデンウィークに突入し、クルマで帰省やレジャーへ出かける計画を立てている方も多いことでしょう。

一方で、ドライバーにとって頭の痛い種となっているのが、エンジン（内燃機関）車を走らせる際に必須となる「ガソリン」や「軽油」など石油燃料の価格です。

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政府の補助金制度によって急激な価格上昇はなんとか抑えられていますが、家計への負担は決して軽くありません。

そんな燃料費が気になる昨今、ドライバーの間で度々話題に上るのが「ガソリンはどのタイミングで、どれくらいの量を給油するのが正解なのか」という問題です。

大きく分けると「常に満タンにする派」「半分や一定量しか入れない派」「警告灯が点くまで粘るギリギリ派」が存在し、それぞれにメリットとデメリットがあります。

まず、「常に満タンにする派」の最大のメリットは、何と言っても精神的な安心感と災害時の備えになる点です。

万が一、地震などの大規模災害が発生して停電や物流の混乱が起きた場合、ガソリンスタンドは長蛇の列となり、給油制限がかけられる可能性も否定できません。

ネット上の反響でも「過去の震災の教訓から、メーターが半分を切ったら必ず満タンにするようにしている」「いざという時に家族を乗せて移動できるかどうかの死活問題」と、防災の観点から満タンを心がけているという声が多数見受けられます。

一方でデメリットとしては、燃料の重さ（ガソリンの場合1リッター約0.75kg）によって車体が重くなり、わずかながら燃費が悪化する点が挙げられます。

これに対し、「半分や一定量しか入れない派（こまめに給油派）」は、まさにその「重さ」を嫌う傾向にあります。

SNSなどでは「常に満タンだと数十キロの荷物を積んで走っているのと同じだから、こまめに給油して車を軽く保ち、少しでも燃費を良くしたい」「毎回3000円分だけ入れるようにしている」といった、節約を意識したコメントが散見されます。

確かに理論上は車体が軽い方が燃費には有利ですが、ガソリンスタンドへ行く回数が増えるため、そのための移動距離やアイドリング時間などを考慮すると、トータルでの節約効果は微々たるものだという指摘もあります。

そして、最も注意が必要なのが「エンプティランプ（燃料残量警告灯）が点灯するまでギリギリまで粘る派」です。

「ランプが点いてもまだ数十キロは走るから焦る必要はない」「安いスタンドを見つけるまで我慢する」という強気な声もありますが、これはクルマのメカニズム的にも推奨できません。

現代のクルマの燃料ポンプは、タンク内のガソリンに浸かることで自身の熱を冷却する構造になっているものが多く、極端に燃料が少ない状態での走行を繰り返すと、ポンプが冷却されずに寿命を縮めたり、故障につながったりするリスクがあるのです。

また、ガス欠による立ち往生は、高速道路や見通しの悪い場所などで発生した場合、重大な事故を引き起こす危険性もはらんでいます。

とくに、今年のゴールデンウィークのように見知らぬ土地へ長距離ドライブに出かける際は、この「ギリギリ給油」は絶対に避けるべきでしょう。

郊外や山間部ではガソリンスタンドの間隔が数十キロ離れていることも珍しくなく、さらに休日は定休日だったり、夜間は早々に閉店してしまったりする店舗も少なくありません。

くわえて、高速道路の大渋滞に巻き込まれれば、予想以上に燃料を消費することになります。

ガソリンの給油タイミングに「絶対の正解」はありませんが、現在の燃料事情や災害リスク、そして連休中の交通状況を考慮すれば、「早め早めに、余裕を持って給油しておく」ことが、ドライバーと同乗者の安全を守る最も確実な防衛策と言えるでしょう。