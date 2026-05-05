【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】反省した夫と娘が「家事やる」ホッ…！＜第16話＞#4コマ母道場

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みなさんは今料理を作る側ですか？　それとも作られる側ですか？　今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。

第16話　これからは【ハルコの気持ち】



【編集部コメント】

ハルコさん、優しい人ですが、言うとなったらちゃんと言える人だったんですね！　「離婚届」「家を出る」、それぞれに響いたこの宣言を盾に、これからはまわりを大切にするだけでなく、自分のことも大切にしてあげてください。十分すぎるほど頑張ってきたのですから、まわりに甘えても誰も文句は言わない（言えない）はずですよ！

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび