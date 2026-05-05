【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】反省した夫と娘が「家事やる」ホッ…！＜第16話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第16話 これからは【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
ハルコさん、優しい人ですが、言うとなったらちゃんと言える人だったんですね！ 「離婚届」「家を出る」、それぞれに響いたこの宣言を盾に、これからはまわりを大切にするだけでなく、自分のことも大切にしてあげてください。十分すぎるほど頑張ってきたのですから、まわりに甘えても誰も文句は言わない（言えない）はずですよ！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第16話 これからは【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
ハルコさん、優しい人ですが、言うとなったらちゃんと言える人だったんですね！ 「離婚届」「家を出る」、それぞれに響いたこの宣言を盾に、これからはまわりを大切にするだけでなく、自分のことも大切にしてあげてください。十分すぎるほど頑張ってきたのですから、まわりに甘えても誰も文句は言わない（言えない）はずですよ！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび