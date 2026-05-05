2連勝コルダが4億超え 850万円加算の原英莉花は49位【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー「メキシコ・リビエラマヤオープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。。
〈連続写真〉松山英樹っぽい!? ネリー・コルダは“ネジレ”最強だった
今大会で2週連続優勝を飾ったネリー・コルダ（米国）が37万5000ドル（約5890万円）を獲得。今季通算を284万3718ドル（約4億4600万円）として、ランキング1位をがっちりとキープした。日本勢トップの山下美夢有は11位（約8740万円）をキープ。岩井明愛は17→14位、勝みなみは20→16位に順位を上げた。今大会で9位タイに入った原英莉花は5万4222ドル（約850万円）を加算。52位から49位に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 米女子賞金ランキング
最新！ 米女子ポイントランキング
メキシコ・リビエラマヤオープン 最終結果
【写真】ネリー・コルダが髪を下ろしました
渋野日向子はリシャッフル突破ならず「出られる試合を必死に戦う」
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今大会で2週連続優勝を飾ったネリー・コルダ（米国）が37万5000ドル（約5890万円）を獲得。今季通算を284万3718ドル（約4億4600万円）として、ランキング1位をがっちりとキープした。日本勢トップの山下美夢有は11位（約8740万円）をキープ。岩井明愛は17→14位、勝みなみは20→16位に順位を上げた。今大会で9位タイに入った原英莉花は5万4222ドル（約850万円）を加算。52位から49位に浮上した。
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