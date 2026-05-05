◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場した敵地・アストロズ戦で先発し、６回９５球を投げて５安打３失点、８奪三振で打線の大量援護にも助けられて３勝目（２敗）をつかんだ。

山本は「初回少し力みすぎたかなと思って、そこが１番難しいですけど、いろんなちょうどいい力感を探しながら、少しずつつかんでいきました。（援護は）もちろんすごく助かりました。初回から失点していたので、とにかく気を抜くことなく１イニングずつ集中して投げることを心がけました」と振り返り、８奪三振に関しては「ストライクを取りに行くような、（ゾーンに）入れにいくようなフォームではなくて、しっかり自分のフォームで投げ込んでいけたので、それが結果的に強さだったり、いい変化につながって、三振が増えたかなと思います」とうなずいていた。

１回表に１点の先制点を奪ったドジャース。だが、山本の立ち上がりは苦しかった。１死からアルバレスに右前安打、続くパレデスに四球を許すと２死一、二塁からアルテューベに右前適時打を浴びて同点。さらに２死一、三塁でマシューズの打席で暴投し、リードを許した。

それでもドジャース打線は２回に、チームとして７試合ぶりの本塁打となるソロをフリーランドが放って追いつくと、大谷も四球で出塁。２死一塁からスミスが左翼へ適時二塁打を放って勝ち越した。１点のリードをもらった山本は２回、たった７球で３者凡退に抑えた。３回にはタッカーが４号ソロを放つなど一挙４点を奪って、リードを５点に広げた。

３回は１死からアルバレスに右前安打を許したが、続くパレデスを三ゴロ併殺打。４回はアルテューベ、マシューズから２者連続三振を奪うなど、９球で３者凡退に抑えた。８―２で６点差となった５回は、１死からコールにソロを浴びたが、その後は２者連続三振を奪って勝利投手の権利をつかんだ。６回も安打こそ浴びたが追加点を与えなかった。

「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、２四球を選んだが５打席安打なしの３打数無安打に終わり、自己ワーストの５試合、２４打席連続安打なしとなった。あす５日（同６日）は先発登板が予定されている。