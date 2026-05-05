俳優・永井大（４７）の近影に芸能界の大御所が驚いた。

５日までに歌手・錦野旦（７７）のインスタグラムに登場。錦野は「５月４日 浜松 日帰りの仕事 品川駅で永井大さん＃に声かけしていただき 一瞬わからないくらい精悍（せいかん）に！！」とつづり、ヒゲをはやして別人のようになった永井とホームで記念撮影。

「帰りの新幹線 電線が映り込まない富士山＃思わず 写真 撮りましたよ なかなかいい感じに撮れました ５月の富士山 ＃雪も残り ＧＯＯＤ」と明かした。

フォロワーは「永井大さん、私もわかりませんでした 素敵っ 相変わらずスターも素敵っ」「芸能界きっての二人のスポーツマン 凄（すご）いツーショット」「スターも永井さんも富士山も爽（さわ）やか〜」「かっこいい×２ですごいツーショット 絵になりますね」「ふつうの人とちがいますよね」「スターも永井さんも富士山も爽やかですねぇ〜とても素敵な二人です」とオーラに驚き。

永井は２００２年に本格的に俳優デビューを果たし、「特命係長 只野仁シリーズ」や「砂の器」、「サラリーマン金太郎シリーズ」など話題作に出演。高い身体能力を生かし「スポーツマンＮＯ．１決定戦」でも活躍。プライベートでは女優の中越典子と２０１４年に結婚。１７年５月に長男、１８年１１月に長女が誕生したことを発表している。