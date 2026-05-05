「アストロズ−ドジャース」（４日、ヒューストン）

ドジャースはチーム７試合ぶりの本塁打が飛び出すなど、打線がつながり２連勝。ナ・リーグ西地区首位をキープした。先発した山本由伸投手は６回３失点で日本勢最多タイとなる３勝目をマーク。大谷翔平選手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、自己ワーストとなる２４打席連続無安打ながら、２四球１打点で決勝ホームを踏むなど勝利に貢献した。

先発の山本は１点の援護をもらった初回、アルトゥーベのタイムリーと暴投で逆転を許した。それでも二回、フリーランドがチーム７試合ぶりの一発を放って振り出しに戻すと、続く大谷が四球を選んでチャンスメーク。スミスの適時二塁打で勝ち越しホームを踏んだ。

以降はしっかりと立ち直り、五回にソロ本塁打を浴びたものの６回３失点で今季６度目のクオリティースタート（６回以上、自責点３以下）を達成。タッカーのソロなどで得た大量援護をバックにテンポよく先発の責任を果たし、今季のＱＳ率は・８５７と抜群の安定感を誇っている。

ここまで４戦連続無安打の大谷は試合前に異例のフリー打撃を行った中、三回１死満塁の第３打席では三ゴロを放ち、全力疾走で併殺崩れを誘って５試合ぶりの打点をマーク。一挙４得点のビッグイニングを演出した。第４打席では四球を選び、第５打席では甘いスイーパーをフルスイングするも中飛。２４打席連続無安打となったが、２四球１打点で勝利に貢献した。

チームは２連勝で再び貯金を９に戻した。７試合ぶりのアーチが飛び出すなど、打線が復調傾向を見せ始めた。ここまで２４打席連続無安打（７四球含む）と自己ワースト記録となっている大谷のバットに快音が戻れば、一気に勢いに乗りそうな状況だ。