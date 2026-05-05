カンファレンス準決勝がスタート…ブランソン35得点のニックスがシクサーズに圧勝

5月5日（現地時間4日）、「NBAプレーオフ2026」はカンファレンス・セミファイナルがスタート。イースタン・カンファレンスではニューヨーク・ニックスがホームのマディソン・スクエア・ガーデンにフィラデルフィア・セブンティシクサーズを迎えた。

ニックスは第1クォーター残り3分57秒からジェイレン・ブランソン、マイルズ・マクブライドの2連続3ポイントシュートでシーソーゲームから抜け出すと、OG・アヌノビーも加勢。33－25と8点のリードを奪った。

点の取り合いが繰り広げられた第2クォーターはブランソンを中心に、カール・アンソニー・タウンズやジョシュ・ハート、ミケル・ブリッジズが加点。一挙41得点を積み上げ、74－51と23点差をつけた。

後半は徐々にリードを広げると、第3クォーター残り7秒にマクブライドの長距離砲で34点差。ベンチメンバーがコートに立った最後の12分間も優位に進め、試合を締めくくった。

ニックスが137－98で先勝。ブランソンが3本の3ポイントを含む35得点を挙げたほか、アヌノビーが18得点、タウンズが17得点6リバウンド6アシスト2ブロック、ブリッジズが17得点5アシスト、ハートが8得点8リバウンド6アシスト3スティールを記録した。

なお、両チームによる第2戦は7日（同6日）にマディソン・スクエア・ガーデンで開催される。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 137－98 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ



NYK｜33｜41｜35｜28｜＝137



PHI｜25｜26｜27｜20｜＝98



What a first half performance by Jalen Brunson!

😤 27 PTS (13 in 2Q, scored NYK's last 11)

😤 10-14 FGM

😤 19 MIN

Knicks lead 76ers, 74-51 at the break of Game 1. pic.twitter.com/Li3zvjgCt6

- NBA (@NBA) May 5, 2026

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