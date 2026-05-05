開催：2026.5.5

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 6 - 3 [ブリュワーズ]

MLBの試合が5日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとブリュワーズが対戦した。

カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するブリュワーズの先発投手はチャド・パトリックで試合は開始した。

2回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-0 MIL

4回裏、2番 イバン・へレラ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 4-0 MIL

6回表、8番 ルイス・レンヒーフォ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 STL 4-1 MIL

7回裏、6番 マシン・ウィン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 5-1 MIL

8回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 6-1 MIL

9回表、3番 ブライス・チュラング 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 STL 6-3 MIL

試合は6対3でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのカイル・レーヒーで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はブリュワーズのチャド・パトリックで、ここまで2勝2敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝1敗10Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 11:38:14 更新