Snow Man9人の“生歌”パフォーマンスにファン歓喜！圧巻フォーメーションと臨場感あるカメラワークに「めめ口から音源じゃん」「かっこよすぎて鳥肌」「ライブ感あってめっちゃいい」

【動画＆写真】Snow Man「BANG!!」Performance Video／「BANG!!」MVオフショット＆LOOK VIDEO

Snow Manの公式YouTubeチャンネルで、「BANG!!」のPerformance Videoが公開され、話題を集めている。

■Snow Man、「BANG!!」Performance Videoで圧巻パフォーマンス

映像では、MVと同じ衣装で「BANG!!」をパフォーマンスするSnow Manの姿が収められている。

9人は遊園地を思わせるカラフルなセットを背に、息の合ったダンスを披露。大きなスクリーンには同曲が主題歌に起用されている映画『SAKAMOTO DAYS』の映像も映し出されている。作品の世界観とSnow Manのエネルギッシュなパフォーマンスが重なり、見応えのある仕上がりだ。

本作では、臨場感あるカメラワークも印象的。アップと引きを織り交ぜた演出で、それぞれの表情やフォーメーションの変化まで楽しめ、何度も見返したくなるポイントが詰まっている。

ファンからは「めめ口から音源じゃん」「生歌もカメラワークも最高」「没入感すごい」「かっこよすぎて鳥肌」「贅沢すぎる」「どこまでもファン想いな人たち」「供給過多の神様すぎる」「生歌はライブ感あってめっちゃいい！」などの声が寄せられている。

■「BANG!!」MVオフショット

■「BANG!!」LOOK VIDEO

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/