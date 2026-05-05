ITZY、YEJIの健康状態と日本公演について発表 「腰椎椎間板ヘルニアと診断」も本人の意志でファンの前へ…呼びかけ
韓国の5人組ガールズグループ・ITZYが5日、公式サイトを通じ、メンバーのYEJIの健康状態と日本公演について伝えた。
【集合ショット】オールブラックの美脚見せコーデで登場したITZY
「YEJIの健康状態、および日本公演に関してご報告いたします」とし、「YEJIは最近、腰の痛みを訴え病院を受診し、精密検査の結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されるとともに、腰に負担のかかる動きを最小限に抑える必要があるとの医師の診断を受けました」と報告。
「これに伴い、2026年5月9-10日に開催される ITZY 3RD WORLD TOUR in JAPANのステージでは、振付などのパフォーマンスに制限が生じることをお知らせいたします」と明らかにした。
「パフォーマンスには一部制限がございますが、本人の積極的な意志により、可能な範囲で最大限ステージに参加し、ファンの皆さまとお会いしたいと考えております」とし、「直前のご報告となり、YEJIのステージを楽しみにお待ちいただいてくださった皆さまには、多大なご心配とご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。アーティストの健康を最優先に考えて決断させていただきました為、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。YEJIの十分な治療と回復に向けて最善を尽くしてまいります」と呼びかけた。
【集合ショット】オールブラックの美脚見せコーデで登場したITZY
「YEJIの健康状態、および日本公演に関してご報告いたします」とし、「YEJIは最近、腰の痛みを訴え病院を受診し、精密検査の結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されるとともに、腰に負担のかかる動きを最小限に抑える必要があるとの医師の診断を受けました」と報告。
「パフォーマンスには一部制限がございますが、本人の積極的な意志により、可能な範囲で最大限ステージに参加し、ファンの皆さまとお会いしたいと考えております」とし、「直前のご報告となり、YEJIのステージを楽しみにお待ちいただいてくださった皆さまには、多大なご心配とご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。アーティストの健康を最優先に考えて決断させていただきました為、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。YEJIの十分な治療と回復に向けて最善を尽くしてまいります」と呼びかけた。