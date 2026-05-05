HYDE、『NANA』主題歌の「GLAMOROUS SKY」裏話披露→畑芽育感激「すごい！」
ロックバンド・L’Arc〜en〜Cielのボーカリストにして、今年ソロデビュー25周年を迎えたHYDEが、きょう5日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』（毎週火曜 深0：24）に出演。後輩アーティストからのSPメッセージや圧巻のライブパフォーマンスとともに、レジェンドボーカリストの“歌声の美学”に迫る。
【番組カット】トークが盛り上がる畑芽育＆HYDE
8月開催の大型ロックフェス『SUMMER SONIC 2026』でL’Arc〜en〜Cielとしてヘッドライナーを務めることが決定し、ソロとしてもこの２年間で26都市52公演という自身最大のワールドツアーを敢行。激しいロックナンバーでの力強いデスボイスと、バラードで見せる美しいハイトーンボイスで世界中のファンを魅了し、THE ORAL CIGARETTESの山中拓也やMY FIRST STORYのHiroら後輩アーティストにも多大な影響を与えるHYDE。
トークパートでは、菊池風磨が休養中のため、畑芽育とのツーショットトークに。スタジオは緊張感に包まれるかと思いきや、「イケメン見たかったわぁ」と菊池に会えず悔しがるHYDEの姿に、畑も思わず笑みがこぼれる。
トークの冒頭、畑が映画『NANA』(2005年公開)のファンだと言うと、HYDEは自身が作曲した主題歌「GLAMOROUS SKY」の制作当時を振り返り、「あの曲は制作期間が短かった。１週間くらいしかなかったので…」と話し、作詞を担当した原作者･矢沢あいとの驚きのやりとりが明かされ、畑も「すごい！」と感激する。
さらに、HYDEが放つオーラに圧倒される畑が「オーラがスゴすぎて、街で声かけられませんか？」と質問し、謎に包まれたHYDEの日常がうかがえる場面も。その後は、HYDEが考える“美しい歌声”とは何なのか？その歌声に自分は近づけているのか？理想の歌声についてトーク。練習嫌いだった若い頃とは打って変わって、ボイストレーニングを行うようになったワケ、バンド結成から35年という歳月を重ねたからこそ感じる新たな気付きなど、音楽に対する気持ちの変化を赤裸々に語る。
さらに、「歌うことはあんまり好きじゃないです」という意外な発言が飛び出すと、畑が「そんなこと言わないでください！」と大慌てに。歌っている時間よりもプライベートな趣味の時間の方が楽しいというHYDEだが…。それでも「死ぬまで歌う仕事をやると思う」と言い切る、その覚悟のワケとは。
後輩アーティストにも多大な影響を与えてきたHYDE。そんなレジェンドですら「かなわねぇなと思う。才能もあるし、努力もすごい」と嫉妬してしまうアーティストの名前を告白中でも「かっけぇなコイツ、うらやましい」と大絶賛するアーティストとは。
さらに、今回どうしてもHYDEに思いを伝えたい後輩アーティストがVTRで登場。バンドを長く続けていくための秘訣（ひけつ）や、音楽を作る上で大事にしている心構えなど、憧れのHYDEに聞きたかった質問を直撃する。
注目のスタジオライヴは、最新曲「THE ABYSS」と「GLAMOROUS SKY」の２曲をオーケストラ･バージョンで披露。番組の象徴ともいえる“月”をモチーフにした幻想的なセットの中、HYDEのミュージックビデオを数多く手掛ける映像クリエイター･山口ミカ氏によるステージ演出とHYDE自らのアイデアが融合した一夜限りのSPステージをお届け。
このほか、「10代の時に衝撃を受けて、それからボーカリストになろうと思った」というボーカリスト･HYDEの原点となった曲や、HYDEにとって“歌う”とは何か？など、貴重なトークが盛りだくさんで届ける。
【番組カット】トークが盛り上がる畑芽育＆HYDE
8月開催の大型ロックフェス『SUMMER SONIC 2026』でL’Arc〜en〜Cielとしてヘッドライナーを務めることが決定し、ソロとしてもこの２年間で26都市52公演という自身最大のワールドツアーを敢行。激しいロックナンバーでの力強いデスボイスと、バラードで見せる美しいハイトーンボイスで世界中のファンを魅了し、THE ORAL CIGARETTESの山中拓也やMY FIRST STORYのHiroら後輩アーティストにも多大な影響を与えるHYDE。
トークの冒頭、畑が映画『NANA』(2005年公開)のファンだと言うと、HYDEは自身が作曲した主題歌「GLAMOROUS SKY」の制作当時を振り返り、「あの曲は制作期間が短かった。１週間くらいしかなかったので…」と話し、作詞を担当した原作者･矢沢あいとの驚きのやりとりが明かされ、畑も「すごい！」と感激する。
さらに、HYDEが放つオーラに圧倒される畑が「オーラがスゴすぎて、街で声かけられませんか？」と質問し、謎に包まれたHYDEの日常がうかがえる場面も。その後は、HYDEが考える“美しい歌声”とは何なのか？その歌声に自分は近づけているのか？理想の歌声についてトーク。練習嫌いだった若い頃とは打って変わって、ボイストレーニングを行うようになったワケ、バンド結成から35年という歳月を重ねたからこそ感じる新たな気付きなど、音楽に対する気持ちの変化を赤裸々に語る。
さらに、「歌うことはあんまり好きじゃないです」という意外な発言が飛び出すと、畑が「そんなこと言わないでください！」と大慌てに。歌っている時間よりもプライベートな趣味の時間の方が楽しいというHYDEだが…。それでも「死ぬまで歌う仕事をやると思う」と言い切る、その覚悟のワケとは。
後輩アーティストにも多大な影響を与えてきたHYDE。そんなレジェンドですら「かなわねぇなと思う。才能もあるし、努力もすごい」と嫉妬してしまうアーティストの名前を告白中でも「かっけぇなコイツ、うらやましい」と大絶賛するアーティストとは。
さらに、今回どうしてもHYDEに思いを伝えたい後輩アーティストがVTRで登場。バンドを長く続けていくための秘訣（ひけつ）や、音楽を作る上で大事にしている心構えなど、憧れのHYDEに聞きたかった質問を直撃する。
注目のスタジオライヴは、最新曲「THE ABYSS」と「GLAMOROUS SKY」の２曲をオーケストラ･バージョンで披露。番組の象徴ともいえる“月”をモチーフにした幻想的なセットの中、HYDEのミュージックビデオを数多く手掛ける映像クリエイター･山口ミカ氏によるステージ演出とHYDE自らのアイデアが融合した一夜限りのSPステージをお届け。
このほか、「10代の時に衝撃を受けて、それからボーカリストになろうと思った」というボーカリスト･HYDEの原点となった曲や、HYDEにとって“歌う”とは何か？など、貴重なトークが盛りだくさんで届ける。