OPSメジャー3位の強力アストロズ打線から8奪三振

【MLB】ドジャース 8ー3 アストロズ（日本時間5日・ヒューストン）

ドジャース・山本由伸投手は4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発登板した。初回に2点を失うも、6回5安打3失点にまとめて3勝目（2敗）を手にした。防御率は3.09。

1点の援護をもらって迎えた初回、1死からアルバレスに右前打、ウォーカーに四球を与え、アルトゥーベの右前打で同点とされた。続くウォーカーの打席では暴投で勝ち越しを許した。しかし、これで崩れないのがエースたる所以だ。

2回は3者凡退。3回は1死から再びアルバレスに安打を許すも、パレデスを併殺打に打ち取った。4回も3者凡退。5回はコールに被弾して頭を抱えたが、6回をゼロに抑えた。アストロズは前日時点でメジャー3位のOPS.788を誇る強力打線だったが、山本は8奪三振の快投を演じた。

6回95球を投げてストライク65球、5安打1四球3失点、8奪三振だった。最速97.7マイル（約157.2キロ）。クオリティスタート（6イニング以上を投げて自責3以下）は今季7登板目で6度目とした。ブレーブスのセール、ヤンキースのフリードに並んでメジャートップタイの回数となった。

山本の登板試合では打線が湿ることの多いドジャースだが、この日は序盤から大量援護した。一方で「1番・指名打者」で先発した大谷翔平投手は2四球を選ぶも3打数無安打1打点だった。連続無安打記録は自己ワーストの23打席まで伸びている。（Full-Count編集部）