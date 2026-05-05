『なんでも鑑定団』名選手ゆかりの“お宝”→驚きの鑑定額 今田耕司「ゴッドですよ！」
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう5日放送回には、ブラジルの名サッカー選手ゆかりの“お宝”が登場し、驚きの鑑定額が出る。
【動画】今田耕司「ゴッドですよ！」驚きの鑑定額に！名スポーツ選手ゆかりの“お宝”
登場するのは、サッカー元ブラジル代表で「サッカーの王様」と称されるペレ氏がW杯で実際に使用したスパイクだという“お宝”。予告動画では、MCの今田耕司が「ゴッドですよ！」と興奮する様子が紹介されるが、果たして、その鑑定結果は。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】安藤優子
【出張鑑定】青春の思い出鑑定大会
【出張リポーター】平子祐希（アルコ＆ピース）
【出張ゲストコメンテーター】大島由香里
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
本多康宏（「ビートルズ研究所」代表）
山崎一美（サッカーグッズ鑑定士）
渡邊章一郎（「渡邊木版美術画舗」代表取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
金子ヒロム（「ビー・ミュージック・エンターテインメント」代表）
胸組光明（「ハリウッド・コレクターズ・ギャラリー」代表）
【動画】今田耕司「ゴッドですよ！」驚きの鑑定額に！名スポーツ選手ゆかりの“お宝”
登場するのは、サッカー元ブラジル代表で「サッカーの王様」と称されるペレ氏がW杯で実際に使用したスパイクだという“お宝”。予告動画では、MCの今田耕司が「ゴッドですよ！」と興奮する様子が紹介されるが、果たして、その鑑定結果は。
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】安藤優子
【出張鑑定】青春の思い出鑑定大会
【出張リポーター】平子祐希（アルコ＆ピース）
【出張ゲストコメンテーター】大島由香里
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
本多康宏（「ビートルズ研究所」代表）
山崎一美（サッカーグッズ鑑定士）
渡邊章一郎（「渡邊木版美術画舗」代表取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
金子ヒロム（「ビー・ミュージック・エンターテインメント」代表）
胸組光明（「ハリウッド・コレクターズ・ギャラリー」代表）