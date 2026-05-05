敵地でのアストロズ戦

【MLB】ドジャース 8ー3 アストロズ（日本時間5日・ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発し、3打数無安打2四球2得点だった。メジャー自己ワーストを更新する24打席連続無安打となった。ドジャースは2連勝で首位をキープした。

前日の試合を終えて19打席連続無安打だった大谷は、試合前には異例ともいえるグラウンドでのフリー打撃を実施し、感触を確認した。迎えた初回の第1打席ではオカートと対戦し三ゴロに倒。2回には2番手ワイスから四球を選び、スミスの適時二塁打で生還した。

3回には1死満塁で第3打席を迎えたが、ワイスに三ゴロに打ち取られてメジャー自己ワーストを更新する22打席連続無安打となった。5回1死一塁では四球を選んだ。

7回1死一塁の第4打席では3番手テンと対戦。カウント3-0からのスライダーに詰まらされ中飛に倒れた。

これで大谷は5試合無安打。2022年の5月24日（同25日）〜28日（同29日）以来となった。直近24打席では7四死球で出塁しているも、安打が出ていない。

ドジャースは先発した山本が6回8奪三振3失点と好投。打線は2番フリーマンが2本の適時打、9番フリーランドが本塁打を含む3安打をマークし、山本が3勝目を手にした。（Full-Count編集部）