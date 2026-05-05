敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4回にメジャートップに並ぶ14号2ランを放った。被弾した敵地放送局も脱帽していた。

2-0の4回1死一塁。エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した。センターへと伸びた打球は中堅手マイク・トラウトの頭上を越え14号2ランとなった。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）。悠々とダイヤモンドを一周しベンチで祝福を受けた。

エンゼルス地元局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」では実況のウェイン・ランダッゾ氏が「打球は大きく越えていった」「14号でジャッジと並びました」と伝えた。

解説のマーク・グビザ氏は「速球が打てないと言われ続けていますが、速球を9本塁打しているんですよ。これも98マイルでした」「彼（投手）は高めのストレートで仕留められると思ったのでしょうが、（村上は）純粋なパワーで持っていきましたね」と白旗をあげていた。

村上はこの一発でアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）と並ぶメジャートップに再浮上。驚異の年間64発ペースとした。



（THE ANSWER編集部）