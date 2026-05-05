今回紹介するのは、Threadsに投稿された部屋に入ろうかどうしようか迷っていた猫ちゃん。ドアをゆらゆら揺らして部屋の中に入るかどうかを考えていたみたいです。投稿はThreadsにて、9000回以上表示され、たくさん注目されました。

【動画：部屋の前にいた猫→ドアをゆらゆら動かして…まさかの『毎晩のルーティン』】

はいろっかやめよっか考え中

今回、Threadsに投稿したのは「kanabe39」さん。登場したのは、猫のみくちゃんです。

投稿には、部屋の前で佇んでいたみくちゃんの姿が。ドアを押したり引いたりしてゆらゆらさせていたのだとか。まるで、部屋の中に入ろうかな、やめようかなと迷っているみたい。ドアを動かしながら熟考していたみたいです。

そんな風に悩んでいたみくちゃんでしたが、そこに乱入してきたのは黒猫のにこちゃん。いきなりダッシュしてきたにこちゃんを避ける形で、結局、みくちゃんは部屋の中に入っていったようです。

ドアを動かすみくちゃんに癒された猫好きたち

ドアをゆらゆらさせながら部屋に入ろうかどうしようか悩んでいたみくちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「NOVAのCM思い出しました」「ゆらゆら揺れる扉とニャンコの真顔がシュール」「行動の前によく考えるタイプ」などの声が多く寄せられていました。

ちなみに投稿主さんによると、今回のみくちゃんの行動は日課なのだとか。毎晩5分前後行っているみたいです。

Threadsアカウント「kanabe39」では、猫のみくちゃんとにこちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。猫たちの元気な姿は見ていてこちらも元気が湧いてきます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「kanabe39」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。