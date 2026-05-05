昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）の3月27日放送回では、昭和初期から戦後にかけて活躍した“うぐいす芸者”を特集。なぜ芸者から数々の人気歌手が生まれたのか、彼女たちがどのようにスターの地位を築いたのかについて、当時のヒット曲を交えながら、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエンサー）が語り合った。

戦前・戦後にムーブメントを巻き起こした"うぐいす芸者"とは？（画像はイメージです）

日本を代表する文化として知られる芸者。その位置づけは非常に幅広く、伝統芸能の担い手である一方、接客業的な側面もあった。当時は「芸者ふぜい」と見下されることもあった一方で、芸能界でスターになったり、政財界の有力者と結びついたりする例もあったという。



中将さんによると、昭和初期から戦後にかけて“うぐいす芸者”と呼ばれる芸者歌手が多数登場。民謡、端唄、小唄などの伝統音楽からポップス調のものまで、数々のヒット曲を生み出したと解説する。

番組で最初に紹介されたのは、“うぐいす芸者歌手第一号”として知られる藤本二三吉さんの『祇園小唄』（1930年）。「祇園恋しや だらりの帯よ」のフレーズで知られるこの曲は、現在も京都で親しまれており、ゆかりの地・円山公園には歌碑が設けられ、祇園小唄祭では毎年舞妓が舞を奉納している。



大正から昭和へ移り変わる1920年代は、日本のレコード産業の勃興期だった。日本橋葭町の芸者だった二三吉さんは、その歌声をレコード会社に見込まれ、1924年に「米水戸家二三吉」名義で歌手デビュー。『祇園小唄』の大ヒットでスターダムへ駆け上がり、“うぐいす芸者ブーム”を巻き起こしたという。

2曲目に紹介されたのは、小唄勝太郎・三島一声による『東京音頭』（1933年）。現在では盆踊りの定番曲として知られるが、もともとは前出の藤本二三吉さんが1932年に歌った『丸の内音頭』が原曲。早い段階でヒットの兆しが見えたことから、全国的なヒットを目指して『東京音頭』として改作され、最終的には120万枚を売り上げる社会現象級のヒットとなった。



橋本さんは、子どもの頃から地元・兵庫県川西市の祭りで『川西音頭』を耳にしていたといい、『東京音頭』とのメロディーの共通点に驚いていた。

勝太郎さんは新潟県出身。6歳で母を亡くし、料亭を営む親戚の養女となった。芸妓として働き始めると人気を集め、25歳で年季明けを迎えた後は、清元（きよもと＝三味線浄瑠璃の流派）の師匠を目指して上京。葭町で再び芸者として活動する中、二三吉さんに続く“うぐいす芸者”としてレコード会社にスカウトされた。1932年の『島の娘』で注目を集め、翌年の『東京音頭』の大ヒットで人気歌手としての地位を確立した。

3曲目に紹介されたのは、美ち奴さんの『あゝそれなのに』（1937年）。日活映画『うちの女房にゃ髭がある』（1936年）の主題歌として制作されたこの曲は、当時としてはモダンなリズムと、「ねぇ」というセクシーな嬌声で話題となり、40万枚を売り上げるヒットを記録した。

美ち奴さんは北海道出身。父は「中村玉二郎」の芸名で活動する旅芸人の座長だったといい、その影響で三味線に親しむようになった。やがて上京して浅草芸者となり、1933年、映画『東京音頭』のトーキー録音に芸妓衆のひとりとして参加。その独特な高い歌声がレコード会社の目に留まり歌手デビューを果たし、『あゝそれなのに』のヒットで人気を不動のものにした。

4曲目に紹介されたのは、市丸さんの『三味線ブギウギ』（1949年）。1930年代からヒット曲を連発していた市丸さんだったが、戦後になると従来の和風曲だけでは限界があると感じ、作曲家・服部良一さんに「ブギウギを歌わせてほしい」と依頼。大胆なジャズのリズムを取り入れ、“うぐいす芸者”として新境地を切り開いた。

市丸さんは長野県出身。19歳で上京し浅草芸者となった後、努力の末に清元、長唄、小唄それぞれで名取となった。1931年にレコード会社にスカウトされ歌手デビューすると、数々のヒット曲を発表。当時の総理大臣・近衛文麿に愛人として囲われていたともいわれている。



芸者が権力者の愛人になることも珍しくなかった時代背景について、中将さんは「近衛さんは公家の最高クラスの家系出身で、当時は天皇の次くらいに権威があった人。市丸さんはその愛人だったわけです」と説明。橋本さんは「カルチャーショック。そんな人が堂々と愛人を作るなんて、今では考えられないですね」と驚きを見せていた。

最後に紹介されたのは、神楽坂はん子さんの『ゲイシャ・ワルツ』（1952年）。同期デビューだった江利チエミさんの『テネシー・ワルツ』に対抗する形で制作された楽曲で、当時流行していたワルツ調のメロディーと、「あなたのリードで島田もゆれる」といった印象的な歌詞で大ヒットした。

神楽坂はん子さんは東京出身。これまで紹介された“うぐいす芸者”たちより若い世代だが、都内で料理店を営む両親の反対を押し切り、16歳で神楽坂芸者となった。評判を聞きつけた作詞家・西條八十さん、作曲家・古賀政男さんの前で『アリラン』を披露したところ、その歌声を気に入られ、1952年に歌手デビューした。

番組のまとめとして中将さんは、「今、芸者というと古めかしい感じがするけど、当時は最先端の女性たち。キャラクターや美容、ファッション面でも若者から注目される要素があったのだと思います」とコメント。番組では、昭和歌謡の発展を支えた“うぐいす芸者”たちの存在や、その華やかな時代背景について語り合っていた。