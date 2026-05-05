【専門家の目｜太田宏介】ベールスホットMF原口元気が重要な一戦で決勝弾

ベルギー1部ベールスホット（シーズン3位）の元日本代表MF原口元気は現地時間4月28日、昇格プレーオフ・マースメヘレン（同6位）との第2戦で延長戦に決勝ゴールを決めた。

いまなお健在の34歳に元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

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第1戦を1-1で引き分けていた両チームは、この試合でも譲らずに2-2のまま90分を終えて、2試合合計3-3で延長戦へ突入した。その延長戦で原口が大仕事をやってのけた。

延長後半11分、左サイドでボールを受けた原口はゆっくりとドリブルで縦に仕掛け、DFが寄ってくるとなかに切り返した。シュートを警戒してスライディングタックルを仕掛けてきた次のDFも冷静にかわし、3人目のDFが寄せてくる直前に右足を振り抜く。グラウンダーのシュートがゴール左隅に決まり、ベールスホットが3-2と逆転した。

「Jリーグで若い時から何十回、何百回と見てきたあの仕掛け。特にすごいなと思うのはこの運びからのシュートは『ザ・原口元気』ですけど、昇格プレーオフの延長戦での勝負強さや百戦錬磨の経験が、大一番でゴールを決められたと思います」

敵サポーターとの衝突もありゲームが約20分間中断するというアクシデントもあったなか、「プレーが荒くなって難しい雰囲気のなかでしたけど、昇格がかかる試合で得点を奪ったのはすごく大きかったし、何よりこれで勝ったので。原口選手はヨーロッパが長いし、向こうでの活躍は似合うなと感じましたね」と、太田氏は言及する。

ゴールシーン以外のプレーについても言及。「この試合結構インターセプトの回数とか守備のデータがすごく良かった。特にドイツでの経験、ヨーロッパでの経験で守備もタフにさせたし、ハードワーカーのなかでもちょっと質が違うアタッカーの選手の一人だなと思いますね。今月35歳になりますけど、まだ全然、ゴールを見る限りキレはありますし、まだまだできると思うので、いつまでも10代の頃のキレと決定力と、その負けん気の強さが滲み出るドリブラーとしての姿を見せて欲しいですね」と期待を寄せた。（FOOTBALL ZONE編集部）