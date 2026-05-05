◆米大リーグ アストロズ３―８ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打２四球の内容で、自己ワーストを更新する２４打席連続無安打となった。５試合連続ノーヒットは移籍後最長で、先発試合ではワーストとなった。チームは逆転勝ちで連勝を飾り、先発した山本由伸投手（２７）は６回３失点の好投で今季３勝目を挙げた。

この日、敵地・アストロズ戦前に異例のフリー打撃を行った。開幕後、試合前に屋外でフリー打撃を行ったのは、４月１日（同２日）の本拠地・ガーディアンズ戦以来、約１か月ぶり２度目。５５スイングで２２本が柵越えだった。異例の調整を行ったが、初回先頭の１打席目は三ゴロ。２―２の同点の２回１死走者なしで迎えた２打席目には四球を選び、自己ワーストタイの２１打席連続無安打に。２点リードの３回１死満塁の好機で迎えた３打席目には、外角９２・２マイルのシンカーはボール球だったが、手を出すと、ボテボテの三ゴロに倒れた。５点リードの７回１死一塁で迎えた５打席目は快音を響かせたが、中飛に倒れた。

打線は２回１死走者なしの場面で９番フリーランドが、チーム７戦ぶりとなる本塁打で同点に追いつくと、その後に勝ち越しにも成功。３回にはタッカーにも一発が飛び出した。投げては山本が６回５安打３失点の好投で試合を作った。