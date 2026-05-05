◇MLB ドジャース8-3アストロズ(日本時間5日、ダイキン・パーク)

山本投手が先発したドジャースが、チーム2連勝を飾りました。

この日は打線が好調。初回に5番カイル・タッカー選手のタイムリー安打でドジャースが1点を先制。1-2の2回には9番アレックス・フリーランド選手が左中間へ飛び込む2号ソロを放つと、第2打席を迎えた大谷翔平選手が四球を選び出塁。2アウト1塁となって、3番ウィル・スミス選手が勝ち越し打となる1点タイムリー2塁打を放ちました。

さらに3回には、先頭のタッカー選手が4号ソロ。その後1アウト満塁のチャンスで、大谷選手に打順が回ると、サードゴロに倒れる間に1点を追加。なおも2アウト1、3塁から、2番フレディ・フリーマン選手がライトへのヒットを放ち、エラーも絡んでこの回4得点を記録しました。

投げては、山本投手が中6日で先発登板。1点の援護を受けた初回2アウト1、2塁から、5番ホセ・アルテューベ選手に同点タイムリーを許すと、なおも2アウト1、3塁からブライス・マシューズ選手へ投じたカーブが大きく外れ、暴投で2失点。いきなり逆転を許しました。

それでも、3回までに7-2と5点のリードを受けた山本投手は、徐々にリズムに乗り出し、2回から4回まで無失点。5回には8番ザック・コール選手にライトスタンドへの一発を浴びましたが、6回を0で抑えて降板。今季7度目の先発登板は、6回95球、被安打5(うち1本塁打)、8奪三振、1四球の3失点となり、今季3勝目を手にしました。

一方、不振にあえぐ大谷翔平選手は、3打数無安打1打点2四球。自己ワースト24打席連続無安打と調子が上がりません。