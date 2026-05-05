日本バレーボール協会・会長やタレントとして活動している川合俊一（63）が3日、Instagramのストーリーズを更新。手術を受けたことを明かし、ベッドに横たわる術後の姿を公開した。

【映像】ベッドで医療機器につながれた川合俊一の術後の姿

1日に更新したInstagramで入院したことを報告していた川合。「かねてより胆石の痛みがありながらごまかしてきたけどひどくなったので手術することに。手術日が決まってからの1カ月以上、食事制限がつらかった。僕は1週間ほどお休みをいただきます」と、病室のベッドの上でほほえむ写真を投稿していた。

「気持ち悪くてつらかった」手術後の姿を公開

3日に更新したストーリーズでは、ベッドの上で様々な医療機器につながれ、苦しそうに目を閉じている写真を公開。「きのう、手術しました。術後、気持ち悪くてつらかった。きょうは少しだけ楽です」と、コメントしている。

川合の投稿にネット上では、「お大事にしてください。チャンスと思いゆっくり休んでください」「術後のつらさ、よく分かります。川合さんがんばれ」「ご自愛ください。お大事に！」など、励ましのコメントが上がっている。（『ABEMA NEWS』より）