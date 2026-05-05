帰省中のお兄ちゃんとのお別れを察知した豆柴さん。その後のわんこがとったいじらしい行動がSNSで反響を集めています。「こんなん離れられない」「1秒でも長くくっついていたいんだろうな」といった共感のコメントが寄せられることとなりました。

【動画：帰省中の息子が帰る前日、お別れを察した犬→『寂しい』と訴えて…離れたくなくなる『切ない光景』】

お兄ちゃんとのお別れを察知したわんこ

TikTokアカウント「こまめとしばーず」の投稿者さんは、4匹の豆柴さんと日々にぎやかに暮らしています。今回主役のわんこは3姉弟の長男「なぎ」君です。

とある日、投稿者さんの息子さんであるお兄ちゃんにべったりくっついて離れないなぎ君。実は帰省中のお兄ちゃんとのお別れを察しての行動なんだとか。お兄ちゃんだけではなく家族の雰囲気を敏感に感じ取り察知したのでしょう。

明日帰ってしまうことが寂しくて1秒でも長くお兄ちゃんの温もりを感じていたかったなぎ君。その表情は甘えているはずなのに、どこか悲しそうだったといいます。

名残惜しそうに見送る姿に涙…

なぎ君の外れてほしい予感は当たってしまいました。次の日、お兄ちゃんがスーツケースと一緒に玄関へ…。お兄ちゃんも名残惜しそうにほかのわんこたちの頭を撫でてお別れを告げます。

バイバイと手を振るお兄ちゃんの後を、たまらず追いかけるなぎ君。その真っすぐないじらしさには思わず目頭が熱くなってしまいます…！たとえ離れていても家族には変わりありません。お兄ちゃんとなぎ君の心はずっとつながっています。また会える日まで…！

この投稿には「これは愛ですね」「切ない…」「こんな顔されたら離れられない！」といったコメントが寄せられています。

お姉ちゃんが帰ってきた！

わんこたちの最新のお姿もご紹介！この日、GWのため帰省してきたお姉ちゃん。待ってましたとばかりに4匹全員でお出迎え…かと思ったら、3姉弟のお母さん犬「こまめ」ちゃんだけは、なぜか距離を取っていたそう。

というのも、お姉ちゃんの髪色が変わっていたから。お姉ちゃんだと分かってはいるものの、警戒するなんてやはり母の目はごまかせませんね…！

3姉弟たちは「わたしも！」「ぼくも！」とお姉ちゃんへの愛のアタックが止まりません。これからの日々が楽しみで仕方のないわんこたちなのでした♡

TikTokアカウント「こまめとしばーず」には、豆柴さんたちとご家族のわいわい賑やかな日々が紹介されています。元気と癒しを貰いたい方は要チェックです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「komame_shibas」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております