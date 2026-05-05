「本当に必要なのは彼の『打棒』だよ」投手で初の月間MVP受賞も…大谷翔平から快音響かず 自己ワースト更新の24打席連続無安打
大谷から快音が響かない(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間5月4日、敵地でのアストロズ戦に「1番・DH」で先発出場。この日の試合前には珍しくフリー打撃を行った。
【動画】投手では初の月間MVP受賞！大谷翔平がフリー打撃を行うシーンをチェック
初回の第1打席は三ゴロに倒れ、第2打席は四球を選んで出塁。4−2で迎えた3回の第3打席は一死満塁の好機で迎えたが三ゴロに倒れ、併殺崩れで1点が加わったが、この凡退で自己ワーストを更新する22打席連続無安打となった。
5回一死一塁の第4打席は四球、7回一死一塁の第5打席は中飛に打ち取られ、これで24打席連続無安打となった。
試合前にはナ・リーグの月間最優秀投手賞を受賞した大谷。打者としては過去6度月間MVPを獲得しているが、投手としては初めてとなる。
ドジャース公式Xも「ナ・リーグ月間最優秀投手、ショウヘイ・オオタニ」と投稿したが、添えられていたのは、大谷の投球シーンではなく、フリー打撃を行う様子だった。
これには「投球シーンの動画もアップしてほしかったなー！」「少なくとも投球ハイライトくらいは見せてくれてもよかったよね」といった意見や、月間MVP受賞について「それはそれで素晴らしいけど、本当に必要なのは彼の『打棒』だよ」「一人の選手があのレベルのピッチングで無双しながら、他のことまで全部こなすなんて、一体どうなってるんだ？」と、驚きの声も寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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