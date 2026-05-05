大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が５日、国技館内の相撲教習所で行われた。一門外から大関・安青錦（安治川）が参加した。

安青錦は小結・若隆景（荒汐）、幕内・若元春（荒汐）と計８番取って５勝３敗。立ち合いの力強い突き押しから、一気に押し出す内容が光った。一方で左四つ得意の若元春と胸を合わせて寄り切られる場面もあり、「（内容は）普通です。（突き起こしは）いつも通り意識したが、良くないところも、良いところも出た。そろそろ場所が始まるので、調子を上げていくしかない」と振り返った。

初の綱取りに挑んだ春場所は７勝８敗で、入門後初の負け越し。夏場所をカド番として迎える。春巡業は春場所中に痛めた左足小指骨折の影響で、先月３１日から休場していた。現在の体の動きについては「万全ではないが、少しずつ良くなっていると思う。（相撲を取る感覚も）なかなかすぐ戻すことは難しいと思うので、少しずつ良くなっていったら」と話した。６日以降も出稽古で調整していく方針で、初日へ向けて、さらに状態を上げる。