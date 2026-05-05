◆新日本プロレス「レスリングどんたく ２０２６」（３日、福岡国際センター）観衆２４７７

新日本プロレスは３日、福岡国際センターで「レスリングどんたく ２０２６」を開催した。

ＮＥＶＥＲ無差別級選手権は「Ｈ．Ｏ．Ｔ」リーダーで王者の成田蓮がボルチン・オレッグと初防衛戦。試合は１５分２０秒、腕ひしぎ逆十字固めで成田がボルチンを下しベルトを守った。

試合後のバックステージに「ドラディション」の藤波辰爾が出現し５・２２後楽園ホール大会でのシングルマッチをボイコット宣言し続けている成田へ対戦を迫った。

成田は藤波との一騎打ちが発表されたが４月１５日に都内で行われた記者会見をボイコット。対戦の実現が宙に浮く事態となっていた。

ボイコットに激高したドラゴンは、ついに実力行使。新日本プロレスの博多大会に乗り込むと成田へ「お前、成田っていうのか？」と問いかけ「お前、ようウチの会見、すっぽかしたな。わかってんのか、コラ？」と迫った。

藤波の胸ぐらをつかんだ成田は「なんだと、この野郎」と受けて立つと７２歳のドラゴンはさらにボルテージを上げ「なに、コラ。お前、本気でやってんのか？」とすごむと、ディック東郷が「下がれ、コラ！」と引き離した。

藤波は「お前このまま……５月２２日、来るんだろうな、コラ？」と迫ると、成田は「下がれ。下がれ、この野郎」と拒絶。「なに、この野郎」と対抗した藤波は「いいかコラ。今度２２日すっぽかしたら、ただじゃ済まんぞ」と釘を刺した。

これに「フヘヘへへへ」と成田はせせら笑いを浮かべ「いい根性してんな」とドラゴンの怒りは増幅した。藤波の実力行使に成田は「行ってやるよ。２度と、俺の前に立てねえようにしてやる」とついに対戦を受諾し「覚悟しとけ、藤波。ハハハハハハ」と高笑いした。

◆５・２２ドラディション全対戦カード

▼メインイベント スペシャルシングルマッチ ６０分１本勝負

藤波辰爾 ＶＳ 成田蓮

▼セミファイナル ４５分１本勝負

ＬＥＯＮＡ ＶＳ 高橋裕二郎

▼第４試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

長井満也、小島聡 ＶＳ 船木誠勝、諏訪魔

▼第３試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、ＡＫＩＲＡ ＶＳ ハヤブサ、ＭＡＺＡＤＡ

▼第２試合 ２０分１本勝負

倉島信行 ＶＳ 関本大介

▼第１試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

竹村豪氏、三州ツバ吉 ＶＳ 鈴木敬喜、長井隆之介