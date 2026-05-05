NiziUリオ、ピンク→オレンジヘアにイメチェン「プリンセスみたい」「ギャル感似合ってる」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/05/05】ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIO（リオ）が5月4日、自身のInstagramを更新。オレンジ色の新ヘアカラーを公開し反響を呼んでいる。
【写真】24歳アイドル「最強ビジュ」雰囲気ガラリのオレンジヘア
リオは「Japan Jam2026最高」と、5月3日に出演した音楽フェスティバル「JAPAN JAM 2026」に言及し、衣装姿の写真を複数枚投稿。ダークグレーのチェック柄のミニ丈ワンピースを着用し、ヘアカラーがこれまでのピンク色とは印象がガラリと変わる、鮮やかなオレンジ色にチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ギャル感似合ってる」「最強ビジュ」「めっちゃ可愛い」「元気が出る色」「プリンセスみたい」「フェスお疲れ様」「オレンジヘア最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳アイドル「最強ビジュ」雰囲気ガラリのオレンジヘア
◆リオ、印象ガラリな新ヘアカラー公開
リオは「Japan Jam2026最高」と、5月3日に出演した音楽フェスティバル「JAPAN JAM 2026」に言及し、衣装姿の写真を複数枚投稿。ダークグレーのチェック柄のミニ丈ワンピースを着用し、ヘアカラーがこれまでのピンク色とは印象がガラリと変わる、鮮やかなオレンジ色にチェンジした姿を披露した。
◆リオのディズニーショットに反響
この投稿に、ファンからは「ギャル感似合ってる」「最強ビジュ」「めっちゃ可愛い」「元気が出る色」「プリンセスみたい」「フェスお疲れ様」「オレンジヘア最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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