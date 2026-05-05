≠ME、“サプライズづくし”初のアリーナツアー開幕 主演ドラマ決定＆新曲5曲も初披露「本当に夢みたい」
【モデルプレス＝2026/05/05】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー／通称：ノイミー）が5月4日、グループ初となるアリーナツアー「≠ME アリーナツアー2026『喝采パレード』」の昼夜2公演を東京ガーデンシアターで開催。ここでは初日のライブレポートをまとめる。
【写真】指原プロデュースアイドル、ミニ丈衣装で美脚披露
“宇宙のどこかにある≠ME星（ノイミー星）”をテーマにした会場にはLEDメインのステージが設けられ、宇宙への旅立ちをイメージした全長30ｍのLEDカーテンが床面に広がり、さらにステージの両サイドには宇宙ロケットをイメージした巨大な円筒形LEDが配置されるなど幻想的かつ壮大な空間が演出された。
『Overture』が流れると、未発表だったツアータイトルがモニターに映し出され、このツアーのために書き下ろされた新曲『喝采パレード』を初披露。サプライズで幕を開け冒頭から会場のボルテージを一気に最高潮へと引き上げた。谷崎早耶は「1曲目から大大大大サプライズで、なんとこのツアーのために書き下ろしていただいた新曲、そしてツアータイトルでもある『喝采パレード』を披露させていただきました！このツアーで回数を重ねていくごとにパワーアップしていきたいなと思うので、皆さん最後まで見逃さないでください！」と意気込んだ。
夜公演では≠ME主演の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』が日本テレビ（関東ローカル）で6月10日から放送されることがVTRでサプライズ発表され、見慣れないメンバーのスケバン姿＆口調に会場のファンから歓声があがった（※人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ）。ドラマに登場するアイドルグループである「きゅん爆◆FOUR PRINCESS（◆は正式には「ハートマーク」）」（冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子）が歌唱する『恋して』、「Gleam Story」（谷崎早耶・本田珠由記・落合希来里・尾木波菜）が歌唱する『曖昧◆アップデート』、「Cry×Pan」（永田詩央里・河口夏音・川中子奈月心）が歌唱する『D-O-A（Dead or Alive）』と劇中歌を立て続けに初披露した。
蟹沢は「≠ME主演の連続ドラマが決定いたしました！本当に夢みたいな出来事ですごく幸せです。少し映像も見ていただきましたが、どんなお話しになるのかみなさん楽しみにしていただけますか？こんなに素敵な機会をいただき、本当に感謝でいっぱいです。ぜひご覧ください！」と呼びかけた。さらに、ドラマの主題歌である『ここでファーストキッス』を初披露。主題歌は6月24日に発売される12th両A面シングル『タイトル未定／ここでファーストキッス』に収録される。立て続けのサプライズに会場からは歓声が何度も沸き起こり、新曲5曲も披露されるなど会場は終始熱気に満ち溢れ、ツアー初日にふさわしい華やかな幕開けを飾った。
同ツアーは5月4日を皮切りに7月17日、18日に開催される横浜アリーナでのツアーファイナルまで駆け抜けていく。（modelpress編集部）
2026年5月4日（月・祝）東京都・東京ガーデンシアター
2026年5月16日（土）兵庫県・神戸ワールド記念ホール
2026年5月30日（土）広島県・広島サンプラザホール
2026年6月27日（土）宮城県・ゼビオアリーナ仙台
2026年7月17日（金）、18日（土）神奈川県・横浜アリーナ
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【写真】指原プロデュースアイドル、ミニ丈衣装で美脚披露
◆≠ME、幻想的な空間を演出
“宇宙のどこかにある≠ME星（ノイミー星）”をテーマにした会場にはLEDメインのステージが設けられ、宇宙への旅立ちをイメージした全長30ｍのLEDカーテンが床面に広がり、さらにステージの両サイドには宇宙ロケットをイメージした巨大な円筒形LEDが配置されるなど幻想的かつ壮大な空間が演出された。
◆≠ME、主演ドラマ＆新曲サプライズ発表
夜公演では≠ME主演の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』が日本テレビ（関東ローカル）で6月10日から放送されることがVTRでサプライズ発表され、見慣れないメンバーのスケバン姿＆口調に会場のファンから歓声があがった（※人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ）。ドラマに登場するアイドルグループである「きゅん爆◆FOUR PRINCESS（◆は正式には「ハートマーク」）」（冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子）が歌唱する『恋して』、「Gleam Story」（谷崎早耶・本田珠由記・落合希来里・尾木波菜）が歌唱する『曖昧◆アップデート』、「Cry×Pan」（永田詩央里・河口夏音・川中子奈月心）が歌唱する『D-O-A（Dead or Alive）』と劇中歌を立て続けに初披露した。
蟹沢は「≠ME主演の連続ドラマが決定いたしました！本当に夢みたいな出来事ですごく幸せです。少し映像も見ていただきましたが、どんなお話しになるのかみなさん楽しみにしていただけますか？こんなに素敵な機会をいただき、本当に感謝でいっぱいです。ぜひご覧ください！」と呼びかけた。さらに、ドラマの主題歌である『ここでファーストキッス』を初披露。主題歌は6月24日に発売される12th両A面シングル『タイトル未定／ここでファーストキッス』に収録される。立て続けのサプライズに会場からは歓声が何度も沸き起こり、新曲5曲も披露されるなど会場は終始熱気に満ち溢れ、ツアー初日にふさわしい華やかな幕開けを飾った。
同ツアーは5月4日を皮切りに7月17日、18日に開催される横浜アリーナでのツアーファイナルまで駆け抜けていく。（modelpress編集部）
◆≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」
2026年5月4日（月・祝）東京都・東京ガーデンシアター
2026年5月16日（土）兵庫県・神戸ワールド記念ホール
2026年5月30日（土）広島県・広島サンプラザホール
2026年6月27日（土）宮城県・ゼビオアリーナ仙台
2026年7月17日（金）、18日（土）神奈川県・横浜アリーナ
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