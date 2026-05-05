パーキングメーター

パーキングメーターは1935年7月、米国で弁護士兼ジャーナリストのカール・マギー氏（1872〜1946年）の提案により登場した。彼はオクラホマシティの交通渋滞を緩和できると期待していた。デザインは異なるものの、同様の機械が1958年7月にロンドンに設置されている。写真のものは1940年製のカリフォルニア州ロングビーチにあるものだ。

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長らく、料金の支払いはメーター内に硬貨を入れるという形式で行われてきた。現在でも多くの場所で可能だが、デジタル決済が一般的になってきている。



パーキングメーター

ラリー

モータースポーツの黎明期には、レースとラリーを区別する要素は現在ほど明確ではなかった。とはいえ、1911年のラリー・モンテカルロ（ラリーの言葉が初めて使われたイベントと思われる）は、異例なほど緩やかなスケジュールで、参加者はスタート地点を選択することができた。

これらの用語は時折無造作に混同されるが、今日のレースとラリーは、野球とテニスほど似ていない。ラリーは、ドライバーとコ・ドライバーが公道走行可能な車両に乗り込み、さまざまな道路でライバルたちとタイムを競うものである。



ラリー

道路地図

道路地図の定義をどの程度広くとるかによるが、最初のものは紀元前1160年頃にはすでに描かれていた可能性がある。自動車時代において、米国のランドマクナリー社は先駆者の1つであり、1904年に『New Automobile Road Map of New York City & Vicinity（ニューヨーク市およびその周辺の新しい自動車道路地図）』を出版した。

何十年もの間、道路地図や地図帳は見知らぬ土地で道を見つける唯一の手段だった。今でも毎年新しいものが発行されているが、カーナビゲーション・システムの急速な普及に伴い、かつてのような不可欠な存在ではなくなっている。



道路地図

道路標示

世界中のほぼすべての舗装された公道では、塗装という形で標示が設置され、利用者に情報を提供している。これは当然のことのように思えるが、もちろん、標示など存在しなかった時代もある。

最初の道路標示は一般的に、1911年に登場したと言われている。この年、米国ウェイン郡道路委員会のエドワード・ハインズ氏の提案により、ミシガン州トレントンの道路に中央線が描かれた（写真）。英国で最初の道路標示は、1914年にケント州アシュフォードで設置されたものとみられる。



道路標示

道路標識

当然のことながら、道路は自動車が誕生するよりも何世紀も前から存在しており、道路標識の歴史もはるか昔にまで遡ることができるが、現在ほどには普及していなかった。1800年代後半、自転車や自動車の普及が進むにつれ、道路標識はどんどん一般的なものになっていった。

かつて道路標識の主な目的は、最寄りの町までの距離を示すことだった。現在では、法規制や安全上の問題、車両の優先順位、地域の施設など、ドライバーが知っておくべき多くの情報を伝えている。



道路標識

ロードトリップ

ガソリンスタンドの話題で先に触れたベルタ・ベンツ氏（1849〜1944年）は、1888年8月に史上初のロードトリップを行った。夫カールのパテント・モトールヴァーゲンを無断で借り、息子たちと共に約100km離れた実家の母を訪ねたのだ。当時の自動車にとっては驚異的な距離だった。ベルタ氏はまた、世界初のテストドライバーでもあり、坂道を登るための低速ギアが必要だと提案したほか、同じ旅の途中でブレーキライニングの概念を考案した。

現代のドライバーも、ドイツ南西部の「ベルタ・ベンツ・メモリアルルート」を走ることによって、彼女の足跡を辿ることができる。このルートは2008年に公式な観光道路として認定された。



ロードトリップ

スピードカメラ

初期の速度測定は、人的ミスが多発し、不当な有罪判決につながりやすかった。1953年のラリー・モンテカルロ優勝者モーリス・ガトソニデス（1911〜1998年）は、より信頼性の高いレーダー式スピードカメラを開発し、1960年代後半から欧州で普及が進んだ。英国での導入は1990年代初頭に始まった。

米国では、同種の装置が1986年にテキサス州フレンズウッドに初めて設置された。このカメラと、翌年に近隣のラ・マルクに設置された別のスピードカメラは、いずれも極めて不評だったそうだ。



スピードカメラ

速度制限

ほとんどの国では、当初から公道に速度制限が導入されていた。例えば、英国で最初に登場した自動車は、1865年の機関車法を遵守しなければならず、市街地での最高速度を時速2マイル（約3km/h）、郊外では時速4マイル（約6km/h）と定められていた。この制限は1896年に時速14マイル（約23km/h）に引き上げられた。米国における自動車向けの最初の速度制限は、1901年にコネチカット州で施行されたもので、市街地で時速12マイル（約19km/h）、郊外で時速15マイル（約25km/h）とされた。

ドイツは、アウトバーンの一部区間に速度制限の上限がない、非常に珍しい国だ。これは1930年から1967年まで、英国の市街地以外のすべての道路にも適用されていた。米国のモンタナ州では、1995年から1999年まで高速道路に実質的な日中の速度制限がなく、その後時速75マイル（約121km/h）に設定された。



速度制限

信号機

英国人のジョン・ピーク・ナイト氏（1828〜1886年）は、自動車の誕生とされている時期より20年早い1866年に信号機を発明したと言われている。1868年と1869年にロンドンで使用された彼の信号機は、赤と緑の灯火を用いていたが、ガスで駆動し、警察官が手動で操作していた。

米国ソルトレイクシティの警察官レスター・ワイヤー氏（1887〜1958ねん）は、1912年に最初の電気式信号機（ただし手動）を開発した。その8年後にデトロイトで自動化されたタイプが導入されたことで、信号機はほぼ現在の姿となった。



信号機

車両検査

車両に対する検査制度は、世界中で大きく異なる。英国のMOT検査（現在は廃止された運輸省にちなんで名付けられた）は1960年に導入され、当初は製造から10年以上経過した車両に適用されたが、すぐに7年に短縮された（当時コメディアン兼俳優のマイケル・フランダースは皮肉を込めて、「工場出荷前に検査を受けるという話まで出ている」と語った）。現在は3年となっている。

米国では、検査の手順は州ごとに定められている。その要件はかなり異なり、アラバマ州、メリーランド州、ネブラスカ州は非常に緩やかである一方、ミシガン州やフロリダ州を含むいくつかの州では車検制度自体が存在しない。対照的に、日本の車検は厳格で、費用も高いため、それほど古くない車両でも近隣諸国へ輸出されることが多い。



車両検査