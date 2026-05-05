グランプリレース

最初のグランプリレースは、1906年6月にフランスのル・マン近郊の公道で開催された。当時、他国よりもはるかに多くのレースカーを製造していたフランスは、それまでのゴードン・ベネット・カップで各国から3台しか出場を認められないことに不満を抱いていた。

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フェレンツ・シシュは1906年の同レースをルノーで制した。グランプリに出場したハンガリー人はシシュを含めて歴史上2人しかおらず、もう1人はゾルト・バウムガルトナーである。



グランプリレース

ヒルクライム

ヒルクライムでは、スタート地点よりも標高の高い地点にフィニッシュラインが設けられており、参加車両は単独で走ってタイムを競う。最初のヒルクライム大会は1898年、パリ近郊のシャンテルーで開催された。

おそらく世界で最も有名なヒルクライムコースは、1916年から大会が開催されている米国コロラド州のパイクスピークだろう。また、英国ウスターシャー州のシェルズリー・ウォルシュは1905年から運営されており、創設以来（戦時中を除く）毎年使用されている世界最古のモータースポーツ会場である。



ヒルクライム

陸上速度記録

最初の公式陸上速度記録は、1898年12月にガストン・ド・シャスルー＝ローバ伯爵（1866〜1903年、写真）によって樹立された。彼とベルギーのカミーユ・ジェナツィは、その後4か月にわたり電気自動車で記録を競い合ったが、最終的にジェナツィが時速65.79マイル（105.88km/h）を記録。この速度は3年間破られることがなかった。

1924年7月のアーネスト・エルドリッジ以降、記録保持者はすべて英国人か米国人である。現在の（そして初の超音速）記録は、1997年10月にアンディ・グリーンによって樹立された。



陸上速度記録

モータースポーツ

現在では世界的なスポーツとなっている自動車レースだが、初期の歴史は驚くほど閑散としたものだ。最初の公式レースは1887年4月にパリで開催されたが、出場者が1台しか現れなかったため、あまり真剣に受け止められていない。

1894年のパリ・ルーアン・レースは比較的高く評価されているが、それでも優勝はプジョーとパナール・エ・ルヴァッソールが分け合った。実際にはド・ディオン・ブートンの方が速かったにもかかわらず、2台とも主催者の「理想に最も近い」とされたからだ。



モータースポーツ

1895年のパリ・ルーアン・パリ・レースは、おそらく現代のレースに最も近いかもしれないが、ここでも優勝トロフィーは、1位より11時間も遅れてゴールしたプジョーに贈られた。その前にいた2台の車両は、規定の4シーターではなく2シーターだったため、そもそも出場資格がなかったのだ。

モーターレール

英国のモーターレールは、乗客が客車に乗り込み、自動車は別の貨車に載せて輸送するものであり、前述のカーシャトルとは異なる。

1955年6月、ロンドンとスコットランドのパース間で「カースリーパー」と呼ばれるサービスが運行を開始した。現在、英国ではこのようなサービスは存在しないが、欧州大陸では今もいくつか運行されている。米国でこれに相当するものは、バージニア州ロートンとフロリダ州サンフォード間を運行する「オートトレイン」（写真）である。



モーターレール

高速道路

高速道路はグラデーションのように徐々に発展してきたため、最初期の例を特定するのは難しい。最初のアクセス制限付きの道路は、1908年に開通したロングアイランド・パークウェイ（写真）だが、現在ではその一部しか残っていない。一方、最初の双方向道路（対向車線が分離されている道路）は、1924年に開通したイタリアのミラノとヴァレーゼを結ぶA8アウトストラーダであった。

ドイツ初のアウトバーンは、1932年（ヒトラーが権力を握る前）に開通したケルンとボンを結ぶA555号線である。英国で初めて高速道路が建設されたのは、1958年開通のプレストン・バイパスで、現在M6号線の一部となっている。米国初の公式な高速道路は、カリフォルニア州のロサンゼルスとパサデナ間のアロヨ・セコ・パークウェイが1940年に開通した時に誕生した。



高速道路

（翻訳者注：英語ではhighway, motorway, freewayといくつかの呼び方がありますが、ここでは「高速道路」と表記を統一しました。）

高速道路のサービスエリア

20世紀に入り、長距離かつ幅広の高速道路が数多く建設されたことで、長距離の自動車旅行が可能になった。その結果、乗員の休息や給油のために、途中で休憩を取れる場所への必要性が高まった。

英国に存在するサービスエリアのうち、現在も残っている最初のものは、M1号線のワトフォード・ギャップにある。ここは1959年11月、M1が開通したのと同じ日にオープンした。その頃には、米国のペンシルベニア・ターンパイクではすでにプラザと呼ばれる同様の施設が存在していた。



高速道路のサービスエリア

自動車協会

初期の自動車愛好家たちは、世間の批判から身を守り、権利を主張し、互いに支え合うために協会を結成した。その先駆けとなったのは、1895年に設立されたフランス自動車クラブであり、写真は同クラブ初の昼食会の様子だ。これに続いて1897年に英国自動車クラブ、1899年に米国自動車クラブが設立された。

米国の「トリプルA」こと全米自動車協会（AAA）は1902年に発足し、その後世界中で同様の団体が次々と設立された。当時は自動車の信頼性が低かったため、多くの団体がロードサイド救援サービスを提供し、重宝されていた。



自動車協会

立体駐車場

建築美の極みとは通常見なされないが、立体駐車場（多層式駐車場）は比較的狭い敷地内に多くの自動車を収容できる非常に優れたアイデアである。

一般的な見解では、世界初の立体駐車場は1901年5月にオープンしたもので、ロンドンのデンマン・ストリート6番地でシティ＆サバーバン・エレクトリック・キャリッジ・カンパニーによって建設された。各階間の車両移動にはエレベーターが使用されていたが、これは今日では贅沢な設備と言えるだろう。ロールス・ロイスの設立にも貢献した英国の実業家クロード・ジョンソン氏は以前、ここで働いていたと考えられている。



立体駐車場

ナンバープレート

ナンバープレート、すなわち自動車登録番号標は、前述の1893年のパリ警察条例によって初めて義務付けられた。米国（具体的にはニューヨーク州）では1901年に義務化されたが、当初はドライバーが自作しなければならなかった。マサチューセッツ州は、独自のプレートを作成し、自動車所有者に交付した最初の州である。写真のプレートは1909年のものだ。

英国でナンバープレートの装着が義務付けられたのは1904年のこと。最も有名で価値の高い英国のナンバープレートは「A1」で、ロンドンで最初に発行されたものだが、ヘイスティングスで発行された「DY1」の後のものとされている。ちなみに、本稿執筆時点で「A1」のナンバープレートは2007年式の黒いミニ・クーパーSに装着されている。その車両本体の価値は大したものではないが、ナンバープレートの価値は数十万ポンド（数千万〜1億円超）にも上るという。



ナンバープレート

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）