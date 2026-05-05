進化を続ける道の駅。何かのついでに立ち寄るだけではなく、目的地として行きたくなるような仕掛けが続々と生まれています。物価高のゴールデンウイーク（GW）で、日帰り客が増えると見込む道の駅もあります。新しい挑戦をする背景を取材しました。

■地元の野菜を求めて多くの人が来店

森圭介アナウンサー

「GWもいつの間にか後半戦に入りました。国内旅行はもちろん、海外旅行に行く方、帰省される方、自宅で過ごす方と様々だと思いますが、道の駅に行くという方もいるかもしれません」

斎藤佑樹キャスター

「今、野球場を北海道でつくっているんですけど、（道の駅が）近くにあって、たまにドリンクを買いに行ったりします」

森アナウンサー

「色んな地元のものを売っていたりして楽しいですよね。GWの前半戦も、道の駅はにぎわっていました。長野・佐久穂町の『道の駅八千穂高原』では、 地元でとれた野菜がずらっと並び、これを求めて多くの人が訪れていました」

東京から来た人

「（カゴに入れたのは）ウドとアスパラですね」「（東京では）この値段では買えないですよね」

森アナウンサー

「安さも魅力ということで、道の駅おなじみの直売所も大変な人気になっています」

■GWの予算は去年より1600円減

森アナウンサー

「5000人（全国の15〜79歳）を対象に行われたインテージのアンケートによると、今年のGWの予算は去年に比べて 1600円減り、平均で2万7660円となりました」

「最大で 12連休と言われて遠出もしやすい日程だったわけですが、予算としてはちょっと抑えめにということなんでしょうかね」

斎藤キャスター

「物価高の影響もあったりして、使えるお金は限られてきますよね」

森アナウンサー

「ガソリン代も高くなっています。車で遠出も…ということで、近場の道の駅を楽しみたいという方もいるんじゃないでしょうか」

■温泉まで…1日遊べる道の駅

森アナウンサー

「立ち寄るではなく、目的地として行きたくなる仕掛けがある道の駅を3つご紹介します。1つ目は、1日遊べる＆お得なゲームができるというもの。 2つ目はセレクトショップとタッグを組んだもの。3つ目は百貨店の人気イベントが開催されているものです」

「栃木県宇都宮市の『道の駅うつのみや ろまんちっく村』では、4日から3 日間、『春野菜 重さ当てゲーム』（1回100円）が開催されています。重さが書かれているカードを引いて、その重さになるように複数の野菜を選んで集めるゲームです」

「当たったら野菜をもらえるのかと思いきや、野菜は持って帰れませんが、道の駅で使える割引券や、この道の駅にある温泉の入浴券（ピタリ賞）がもらえます」

瀧口麻衣アナウンサー

「道の駅で買い物も楽しめますし、温泉まで楽しめる。疲れも癒やせるって最高ですよね」

森アナウンサー

「担当者によると、GWは例年遠方からのお客さんが多いそうですが、物価高や原油高の影響で、地元や近隣の県からのお客さんなど日帰り客が増える見込みだということです。1日いられそうですよね」

■山梨県の道の駅近くに「コストコ」が

森アナウンサー

「有名セレクトショップとタッグを組んだ道の駅は、山梨県富士川町の『道の駅富士川』です。長野や静岡からもほど近く、高速道路からも一般道からも立ち寄れる道の駅ですが、大型連休を前に4月25日にリニューアルしました」

「このリニューアルでタッグを組んだのが、セレクトショップのBEAMSです」

直川貴博アナウンサー

「レディース・メンズ問わずいろいろそろえられている、おしゃれな洋服のイメージです」

森アナウンサー

「国内海外からいいものを集めるセレクトショップで、服などを売っているイメージを持つ方が多いと思います。この道の駅から車で15分くらいの場所に去年、大型スーパーのコストコができました」

「コストコに行く多くのお客さんに道の駅にも立ち寄ってほしいということで、BEAMSと協力して発信力を強化したということです。売り場面積を以前の2倍に広げ、国内外のいいものを集めて売っています」

■社長「地域に立ち寄るきっかけに」

森アナウンサー

「BEAMSの担当者が富士川の近くの市や町から厳選したお茶や調味料などの特産品を販売しています。スタッフの皆さんが着ている法被はBEAMSがデザインしています」

「元々県内のお客さんが6割ほどでしたが、道の駅富士川の藤巻睦久社長は『県外の人は通り過ぎてしまうことが多く、地域に立ち寄るきっかけになる場所を目指したい』と話していました」

山粼誠アナウンサー

「新しく、こういうことをされているところはそんなに数は多くないと思うので、そこを目当てに行く方が増えてきそうですよね」

森アナウンサー

「BEAMSの皆さんが目利きしたと言ったら、『いいものありそう』となんとなく思っちゃいますもんね。面白いですよね」

斎藤キャスター

「道の駅のイメージがガラッと変わりますよね。いろんなことにチャレンジされているんだなと思いました」

■海鮮をすぐ食べられるテラス席

森アナウンサー

「百貨店の人気イベントである北海道物産展を道の駅で開催しているのは、茨城県筑西市にある『道の駅グランテラス筑西』です。3日の様子を見ると、カニ・ウニ・イクラ・海鮮弁当など、北海道グルメが集まっています」

「百貨店で買うと、お家に持って帰って召し上がる方が多いかもしれませんが、この道の駅には広々としたテラス席があり、買ったものを食べられます。海鮮は買ってすぐに食べられるのがいいわけですよね」

斎藤キャスター

「こういう取り組みをまた発想できるのが素晴らしいなと思いました」

■「北海道物産展」年に6回開催

森アナウンサー

「都心では百貨店が結構な数あるので、物産展などをやっている機会もあるかもしれませんが、茨城県で物産展があるとなると、近くの方は足を運ぶのかもしれません。でも、なんで道の駅で物産展なの？と思った方がいるかもしれません」

「駅長の鈴木一志さんが、元百貨店の販売促進部長なんですよ。つまり元専門家です。北海道など全国各地の業者と知り合いで、地元の人から『ぜひ道の駅で開催してほしい』ということで、今では年に6回開催されています」

「北海道物産展といえば道の駅グランテラス筑西なんじゃないかと思う方も、地元にはいるかもしれませんね。こういった集客につなげたいと、駅長の鈴木さんも話していました」

斎藤キャスター

「僕も北海道には何度も行っていたので、ちょっとうれしいですね」

森アナウンサー

「道の駅では産地のもの、地元のものを売るだけじゃなくて、こういった個性を発揮しているということでした」

（5月4日『news every.』より）