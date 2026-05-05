戸田恵子、“初めて作った”手作りおにぎりを披露 意外な食材に驚きの声「珍しいですね！」「貴重」「リッチですねぇ」
俳優・声優など幅広く活躍する戸田恵子（68）が4月29日、自身のブログを更新。“意外な食材”を使った手作りのおにぎりを披露した。
【写真】「珍しいですね！」「高級食材！」戸田恵子が“初めて作った”手作りおにぎり
戸田は「今朝は、初めてカラスミ混ぜご飯で、おにぎりしてみました」と明かし、ラップにくるんだおにぎりの写真をアップ。
「先日イタリアから来日した知人に頂いた貴重なカラスミ！私は滅多に食べませんけど、おにぎりにめちゃくちゃ合うと言っていたので」と友人のアドバイス通りに作ってみたといい、「うちのメイクさんは、このおにぎり、めっちゃ美味しい！とハマってました」と笑顔の絵文字なども添え好評だったことを伝えた。
コメント欄には「貴重なカラスミのおにぎり…！おいしそう」「カラスミのおにぎり珍しいですね！」「高級食材！」「カラスミ混ぜご飯でおにぎりとは、リッチですねぇ」「カラスミが好きな人はたまりませんね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「珍しいですね！」「高級食材！」戸田恵子が“初めて作った”手作りおにぎり
戸田は「今朝は、初めてカラスミ混ぜご飯で、おにぎりしてみました」と明かし、ラップにくるんだおにぎりの写真をアップ。
「先日イタリアから来日した知人に頂いた貴重なカラスミ！私は滅多に食べませんけど、おにぎりにめちゃくちゃ合うと言っていたので」と友人のアドバイス通りに作ってみたといい、「うちのメイクさんは、このおにぎり、めっちゃ美味しい！とハマってました」と笑顔の絵文字なども添え好評だったことを伝えた。
コメント欄には「貴重なカラスミのおにぎり…！おいしそう」「カラスミのおにぎり珍しいですね！」「高級食材！」「カラスミ混ぜご飯でおにぎりとは、リッチですねぇ」「カラスミが好きな人はたまりませんね」など、さまざまな反響が寄せられている。