「エンゼルス−ホワイトソックス」（４日、アナハイム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」で先発出場し、２点リードの四回に３試合ぶりの１４号アーチを放った。先に１４号を放っていたヤンキース・ジャッジに並び、ＭＬＢトップタイに立った。

四回の第３打席だった。カウント２−２と追い込まれながらも高めの９８マイルフォーシームを捉えると、打球はトラウトの頭上を越えてバックスクリーンに飛び込んだ。

打球速度１７５キロ、飛距離約１３１メートルの美しい放物線を描き、右手を突き上げながらダイヤモンドを一周した村上。直前には打席でタイムを取り、目の前を飛んでいた小さな虫をバットで退治した。視界をクリアにした直後、待望のアーチが飛び出した。

村上は５月最初のゲームで１３号アーチを放って以降、２試合連続で４打数ノーヒットに終わっていた。勢いにやや陰りが見えたかに思われたが、カードが変わって３試合ぶりの一発だ。

村上は３、４月にメジャー１年目で全体最多タイの１２本塁打を記録したホワイトソックスの村上宗隆内野手は最優秀新人賞の候補に挙がったが、惜しくも受賞はならなかった。４月１７日からは日本勢最長タイ＆球団タイ記録となる５戦連発。３１試合に出場し、４６三振を喫するなど、打率は・２３６と低調だったが、２５四球を選ぶなど、出塁率・３７５を残し、長打率・５６４と合わせたＯＰＳは一流スラッガーの・９３９をマークした。打線の中軸に座り、２３打点を上げた。 エンゼルスのソリアーノは前回対戦で苦しめられていたが、リベンジの一撃。続くバルガスも２者連続アーチを放ち、一挙５点のリードを奪った。